АТЭС: Путин встретится с лидерами Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин

Президент России Владимир Путин встретится на полях саммита АТЭС в Дананге в пятницу с лидерами Китая Си Цзиньпином, Японии Синдзо Абэ, Вьетнама Чан Дай Куангом и Филиппин Родриго Дутерте, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Прайм".

"В ходе этого первого дня 10 ноября у нашего президента предусмотрено несколько двусторонних встреч, в частности с президентом Вьетнама, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Абэ и президентом Филиппин Дутерте", - сообщил журналистам помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков.

В ходе саммита, как ожидается, Путин также пообщается с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры примут участие в одном из мероприятий, однако отдельная встреча пока окончательно не согласована.

Филлипины

Президенты России и Филиппин обсудят укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере.

"Планируется, что одной из главных тем переговоров будет укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере" - сказал Ушаков.

По его словам, российские компании прорабатывают возможности реализации на Филиппинах ряда проектов. Перспективные области сотрудничества - развитие транспортной инфраструктуры, энергетика, включая атомную, сельское хозяйство, телекоммуникации, горнодобывающая промышленность, высокие технологии, гражданская авиация.

Предполагается, что в ходе переговоров будут затронуты актуальные вопросы региональной повестки дня.

Вьетнам

Ушаков сообщил, что по итогам встречи Путина и президента Вьетнама планируется принять Совместное заявление о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности.

Япония

В ходе переговоров Путина с премьер-министром Японии стороны обсудят международные темы и обменяются мнениями по актуальным вопросам российско-японского сотрудничества, добавил он.

"В ходе предстоящей встречи планируется обсудить актуальные и международные вопросы, прежде всего взаимодействие России и Японии в рамках АТЭС, а также ситуацию на Корейском полуострове", - сказал Ушаков.

На прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке японский премьер заявил, что они с Путиным согласились, что мирный договор между Россией и Японией должен быть подписан именно ими.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ходе встречи Путина и Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "План сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита Путина в Японию в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В марте вице-премьер Юрий Трутнев сообщал о том, что если планы по совместной с Японией деятельности на Курилах так и останутся на стадии разговоров, Россия начнет создавать на них ТОР без участия соседнего государства. В конце августа российский премьер подписал решение о создании территории опережающего развития "Курилы".

В Дананге проходит состоится 25-й саммит форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Во встрече принимают участие лидеры России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Гонконга и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).

По итогам саммита планируется принятие совместной декларации лидеров, в которой будет дана оценка текущей региональной и мировой экономической ситуации, отражены согласованные подходы экономик АТЭС к решению актуальных задач современного этапа развития и намечены шаги на будущее.

Китай

Важнейшей составляющей двусторонних отношений России и Китая является торгово-экономическое взаимодействие. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая по итогам 2016 года заняла 14-ю позицию.

Главы двух государств поставили задачу по увеличению к 2020 году объема двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов, а объема китайских прямых инвестиций в экономику России – до 12 миллиардов долларов.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Китая по итогам 2016 года составил 66,108 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 28,021 миллиарда и импорт – 38,087 миллиарда.

Один из приоритетов развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества - активизация инвестиционного взаимодействия. Масштабы взаимных инвестиций пока значительно отстают от двусторонней торговли. При этом инвестиционные вложения Китая в российскую экономику почти в десять раз превосходят инвестиции России в Китай.

Компании двух стран также совместно реализуют целый ряд крупных проектов в топливной и ядерной энергетике, гражданском авиастроении, ракетном двигателестроении, спутниковых навигационных системах и сооружении объектов инфраструктуры.