Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный

Здоровый образ жизни, стремление к карьерному росту, любовь к делу, которым занимаешься - это и многое другое формируют успех человека. О том, как работает крупнейший дилер компании "Тойота" во Владивостоке, корреспонтенту ЕНВ рассказал заместитель генерального директора ООО "Саммит Моторс (Владивосток)" Александр Гуцалюк.

Александр Васильевич Гуцалюк, родился 23 января 1982 года во Владивостоке. Образование: Высшее, ДВГУ, специальность – юриспруденция. После окончания обучения в 2004 году, занимался адвокатской практикой, работал юрисконсультом в компании ВГТРК. В 2006 году был принят на должность юрисконсульта в "Саммит Моторс Владивосток". С 2012 года занимал в данной компании пост директора по продажам и маркетингу. С 2016года является заместителем генерального директора ООО "Саммит Моторс (Владивосток)" Женат, двое детей.

Александр Васильевич, нам известно, что о своей личной жизни Вы рассказывать не любите. Однако, интересно узнать - что привело вас в автобизнес?

В компанию "Саммит Моторс Владивосток" я пришел в 2006 году в качестве юриста. Так сложились обстоятельства, что со временем пришло осознание себя в качестве управленца. Мне захотелось развиваться в плане управления бизнесом. При этом, юриспруденция не стала мне менее близка, я по-прежнему отслеживаю тенденции в изменении законов, а также отвечаю за юридическую "сторону" нашей компании.

Известно, что в вашем коллективе много спортсменов и просто людей, ведущих здоровый образ жизни. А при приеме на работу насколько критично быть любителем спорта? Например, если соискатель курит, шансы на то, что он будет принят на заявленную должность, снижаются?

Придерживаться или нет здорового образа жизни - личное дело каждого человека. Занимается человек спортом - хорошо. Нет - его выбор. При приеме на работу для нас важен ряд совокупных факторов, и в этой связи курение, например, автоматически дает соискателю большой минус при принятии решения о приеме на работу. Особенно это касается женщин. И дело не в принципиальности руководства. Курящая (даже просто пахнущая табаком) девушка априори клиентом воспринимается негативно. А нам важна репутация нашей компании, которая складывается из мелочей.

Есть ли четко разработанные компанией инструменты, которые являются некой "склейкой" вашего коллектива?

Таковыми являются принципы "миссии"и "видения". Компания не только живет ими, но распространяет их внутри коллектива, доносит до каждого члена команды, потому что без общей идеи и стремления к ней шансы на успех снижаются. Каждый наш сотрудник, не зависимо, на какой позиции он находится, должен понимать миссию компании и разделять ее принципы.

В "Саммит Моторс" работает много молодых людей. Есть ли у них перспективы карьерного роста?

Во-первых, в нашей компании работают люди разного возраста. Есть специалисты высокого уровня (например, механики или продавцы), которые "горят" своей работой уже много лет и никакой карьерный рост им не нужен. С другой стороны, что касается молодых сотрудников, вопрос о карьерном росте задают 80% соискателей. Здесь нужно понимать, что никакая адекватная копания не сможет гарантировать вам построение карьеры, но объективно, такой рост возможен. Наша компания стабильно развивается, в том числе, вертикально, открываются новые направления, возникают "дочки", то есть, если человек себя проявляет и достоин занять более высокую должность, все шансы встать на более высокую ступень у него имеются.

Многие работодатели говорят о нехватке квалифицированных кадров, как с этим обстоят дела в "Саммит Моторс"?

В ноябре 2015 года мы открыли новое направление "Лексус". В связи с этим, компания "Саммит Моторс" увеличилась в полтора раза. Возникла острая потребность в новых специалистах непосредственно по продажам и обслуживанию данного модельного ряда автомобилей.

Поиск сотрудников осуществлялся заранее и всеми возможными способами – от кадровых агентств и ярмарок вакансий университетов, до интернет-ресурсов. К моменту открытия необходимо было не только найти подходящие кадры, но подготовить их в соответствии с занимаемыми вакансиями. Мы и сейчас ищем людей на разные позиции, текучка кадров – это процесс бесконечный.

Как известно, стагнация и спад экономики на продажах автомобилей класса "премиум" и "люкс" практически не отражаются. Как обстоят дела с продажами в текущем году?

То, что "премиальные" машины покупаются в любые кризисы – очевидно и доказательств не требует. На "элиту" падение или рост рубля не влияет, "красиво жить не запретишь". Однако, в этом году ситуация на рынке несколько изменилась. В целом по России по сравнению с 2016 годом рынок подрос процентов на 10, но произошло это за счет бюджетных автомобилей типа "Рено", "Лада" и подобных им. Что касается нашего региона, объем продаж автомобилей "Тойота" и "Лексус" остался на том же уровне, что и в минувшем 2016-м. За полгода продажи нашей компании составили чуть более 500 авто, такая же цифра была и год назад. При этом, около 80% общих продаж авто компании "Саммит Моторс" составляет Приморский край.

Совсем скоро Новый Год. Какие прогнозы по рынку ожидаются в новом 2018 году?

Не только мы, но практически все регионы России ожидают, что в 2018 году авторынок еще немного "подрастет". Приводя цифры, можно сказать так: если за 2017 год в стране было продано "плюс-минус" 1,5 млн. авто, то в наступающем предполагается увеличение продаж примерно до 1,6 млн., то есть рост будет, но незначительный.