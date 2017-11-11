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Политика

10 ноября 2017, 12:00
Когда у Владивостока появится новый мэр, и почему его не будут избирать жители?

Когда у Владивостока появится новый мэр, и почему его не будут избирать жители?

О процедуре избрания главы города – в материале ЕНВ

3 ноября 2017 года глава города Владивостока Игорь Пушкарёв заявил о своем решении воспользоваться правом, которым наделяет его устав города Владивостока, и досрочно сложить полномочия градоначальника. Данное заявление послужило основанием для внеочередного заседания Думы города Владивостока, которое было проведено 7 ноября. Заседание было посвящено вопросу формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока. В ходе заседания было принято положительное решение по данному вопросу, сообщает ЕНВ.

Одним из итогов муниципальной реформы 2014 года стало наделение регионов полномочиями по определению модели избрания глав муниципальных образований. В настоящее время, федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления" (131-ФЗ) предусматривает три такие модели:

 

  1. избрание главы на всеобщих выборах,
  2. избрание главы из состава депутатов муниципальной думы (в таком случае, глава одновременно замещает должность председателя думы, а полномочия главы администрации исполняет так называемый "сити-менеджер", назначаемый по контракту),
  3. избрание главы депутатами думы из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, формируемой на паритетных началах губернатором и представительным органом муниципального образования. 

 

В 2015 году депутаты Законодательного Собрания края выбрали третью модель в качестве механизма избрания глав городских округов и муниципальных районов, закрепив ее в краевом законе. С того времени, стало известно, что новые главы городов и районов Приморья не будут избраны населением напрямую. Конкурс на замещение должности главы города Владивостока проводится в два этапа.

На первом этапе конкурсная комиссия проводит поверку достоверности сведений, предоставленных кандидатами и, на основании этих сведений, проводится анализ соответствия кандидатов требованиям к должности. Кандидатам, чьи сведения в ходе проверки будут признаны недостоверными, будет отказано в дальнейшем участии в конкурсе. Конкурсная комиссия уведомляет кандидатов о допуске или об отказе в участии во втором этапе конкурса в течение 3-х календарных дней.

На втором этапе проводится оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию в данном этапе, их умений, знаний и навыков на основании представленных документов. Кроме того, с кандидатами будет проведено индивидуальное собеседование. По результатам второго этапа конкурса комиссия представит как минимум двух кандидатов на рассмотрение Думы города Владивостока для избрания главой города Владивостока.

Согласно срокам, обозначенным в Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока, 8 ноября Дума города Владивостока должна была уведомить губернатора Приморского края (за его отсутствием - временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края) о своем решении и, совместно с ним, начать формирование конкурсной комиссии.

В состав комиссии должны войти 8 человек: 4 от думы города Владивостока и 4 - от губернатора Приморского края. Члены конкурсной комиссии должны быть назначены не позднее, чем через 20 календарных дней со дня добровольной отставки Игоря Пушкарёва. Таким образом, получается, что к 23 ноября 2017 года должны быть назначены члены конкурсной комиссии – и только в том случае, если все 8 членов будут назначены, комиссия будет считаться сформированной. Объявление о проведении конкурса в печатных СМИ и на официальном сайте города Владивостока должно быть опубликовано в течение 25 календарных дней с момента отставки, т.е. крайний срок публикации информации о проведении конкурса - 28 ноября.

В течение 50 дней с отставки проводится конкурс на замещение должности, принимается решение по результатам конкурса, которое направляется конкурсной комиссией в Думу. Соответственно, 23 декабря работа комиссии по отбору кандидатов должна быть завершена. Из представленных кандидатов (не менее двух) на пост главы города Дума Владивостока большинством голосов депутатов должна избрать нового мэра. Причем, сделать это не позднее, чем в 55-дневный срок с момента истечения полномочий предыдущего главы. Таким образом, 28 декабря 2017 года жителям города Владивостока должен быть представлен новый градоначальник. 

Метки: выборы, мэр

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