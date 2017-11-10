Специалисты ДВФУ и ученые из Японии разрабатывают новейшие технологии строительства

Ученые Дальневосточного федерального университета и научно-исследовательского института гражданского строительства в регионе Хоккайдо в Японии начали разработку плана технологий строительства автомобильных дорог и портовой инфраструктуры в экстремальных условиях, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу университета.

"Японский институт заинтересовался нашими исследованиями по арктической тематике и шельфовому строительству. Кроме того, у нас уже есть опыт совместной научной работы по использованию энергии льда и снега для систем кондиционирования, поэтому я уверен в успехе новых проектов", – рассказал директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер.

К слову, Дальневосточный федеральный университет является одним из лидеров в области инженерных разработок для холодных регионов. В Инженерной школе успешно действует центр "Арктика", который обеспечивает научное сопровождение новых проектов на шельфе северных морей.

К тому же в университете проходит зимняя школа ICE Mechanics, где российские и иностранные студенты работают с природным льдом, изучают особенности строительства судов ледового класса и технических сооружений.

Напомним, руководство России рассчитывает, что ДВФУ станет одним из центров образовательного пространства АТР.