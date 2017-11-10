Распределены доли квот на добычу водных биоресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне

Доли квот на добычу водных биоресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и районах действия международных договоров Российской Федерации были реализованы на аукционе в Росрыболовстве 1-3 ноября. В списке победителей торгов фигурируют приморские компании, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

Напомним, на торгах проданы доли квот добычи (вылова) трески, камбалы, минтая, краба-стригуна красного, креветки северной, камбалы длинной, в ставриды - всего 59 лотов. Судя по информации на сайте Федерального агентства по рыболовству, реально в торгах приняли участие вместо заявленных 59 - всего 53 лота. В аукционе участвовало более 40 рыбохозяйственных организаций. По итогам торгов в федеральный бюджет поступит более 707 млн. рублей.

По собственному рейтингу ЕНВ, Дальневосточные ресурсы распределились следующим образом.

Исходя из данных протокола аукциона, наибольшую долю по квотам на водные биологические ресурсы "взял" Камчатский край с 12-ю компаниями-победителями: ООО "Росрыбфлот", ООО "Маркуз", ООО "Западное", ООО "Камчаттралфлот", ООО "Поллукс", ООО "Рыбхолкам", Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, АО "ОЗЕРНОВСКИЙ, ООО "Сигма Марин Технолоджи", АО "ЯМСы", ООО "Юния", ООО "Западное".

Приморские компании-победители торгов расположились на почетном втором месте:

АО "Р/К "Восток-1" (Водный биологический ресурс: Треска (промышленное рыболовство), Район промысла: Камчатско-Курильская подзона, Доля квот: 0,014%, 0,040%, 0,048% и 0,495%; Западно-камчатская подзона, доля квот: 0,747%, и 1,754%; Петропавловско-Командорская подзона, Доля квот: 0,055%; Петропавловско-Командорская подзона, Доля квот: 0,909%)

АО "Дальрыбпром" (Водный биологический ресурс: Треска (промышленное рыболовство) Район промысла: Камчатско-Курильская подзона Доля квот: 0,048%.

ООО "Акватехнологии" (Водный биологический ресурс: Треска (промышленное рыболовство) Район промысла: Подзона Приморье Доля квот: 1,341%, 4,457% и 14,949%).

ООО "Росрыбфлот" (Водный биологический ресурс: Треска (прибрежное рыболовство) Район промысла: Северо-Курильская зона Доля квот: 0,763%).

А также, ПАО "НБАМР" (Водный биологический ресурс: Краб-стригун красный (промышленное рыболовство) Район промысла: Подзона Приморье, Доля квот: 0,608%).

Сахалинская область "взяла бронзу": ООО "Прибой-Восток", ЗАО "Пиленга", ООО "Невод".

Магаданская область - четвертая по количеству победителей: ООО "Тихрыбком", ООО "Маркуз"

Хабаровский край с единственной компанией ООО "Аквариус" завершил пятерку лидеров-дальневосточников.