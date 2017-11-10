От Харви Вайнштейна до Шакиры - знаменитости, попавшие в "Райское досье"

Их имена - одни из самых известных в индустрии массовых развлечений, и многие из них попали в так называемое "Райское досье", составленное журналистами около 100 средств массовой информации, куда попали данные об активах в офшорах и финансовых махинациях, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Guardian.

Некоторые из знаменитостей, попавших в список - исторические, другие - современные. Одни, как певица Шакира, поскольку владеют значительной частью своего бизнеса в офшорах. Другие, как Джастин Тимберлейк и Николь Кидман, фигурируют в списках собственников недвижимости на Багамах, и поэтому регистрируют компании в юрисдикции этой страны.

Каким бы ни был их мотив, поскольку речь идет не о чиновниках, ничего незаконного они не совершили. Просто в последнее время политическое и общественное отношение к оффшорным режимам изменилось настолько резко, что даже в самих США это стало своеобразным клише. Опубликование "Райского досье" 5 ноября вновь подняло вопрос о финансовых делах богатых и известных людей, а именно, зачем они совершают операции в офшорах, и изменится ли их поведение после скандала, связанного с расследованием журналистов?

Харви Вайнштейн





Скандально известный кинопродюсер Харви Вайнштейн инвестировал в ныне несуществующую основанную на Бермудах медицинскую венчурную компанию Scientia Health Group Ltd. Вайнштейн купил 2 тысячи акций компании в ноябре 2001 года. Об этом свидетельствует документы юридической фирмы Appleby Show. В качестве контактного лица в них упоминается имя Ричарда Кенигсберга, одного из директоров The Weinstein Company. Неизвестно, продал ли Вайнштейн свою долю в Scientia, прежде чем, компания прекратила свое существование.

Марта Стюарт





Американская бизнесвумен, телеведущая и писательница Марта Стюарт также была инвестором в Scientia. Компания была основана Самуэлем Уэксалом, который в то время был также исполнительным директором ImClone. Стюарт продала акций ImClone на сумму в $ 230 000 в декабре 2001 года, за день до приговора суда по делу об использовании инсайдерской информации, в результате чего Стюарт и Уэксал оказались в тюрьме.

Мадонна





Информация об активах Мадонны содержится на 31 странице одного из 7-ми документов, содержащихся в утечке из компании Appleby. Среди этих документов есть запись акционера компании, подписанных знаменитой певицей. В качестве адреса владельца акций указан офис на Манхэттене Provident Financial Management. Эта компания специализируется на управлении гастролями и выступлениями в индустрии музыки, а творческая группа Provident в недавнем прошлом работала на "королеву поп-музыки". В документах также было указано, что Мадонна купила 2 000 акций в зарегистрированной на Бермудских островах компании SafeGard Medical Ltd в 1998 году. Чего ожидала звезда, инвестируя в компанию, выпускающую медицинское оборудование, остается неизвестным, равно как и зачем она продала свои акции до того, как SafeGard была ликвидирована в 2013 году.

Джастин Тимберлейк





В августе 2015 года музыкант и актер Джастин Тимберлейк создал компанию Delaware. Согласно юридическим документам, содержащимся в "Райском досье", компания с ограниченной ответственностью была создана лично Тимберлейком. Целью компании, как свидетельствуют документы, было участие в покупке недвижимости на Багамах. Спустя четыре месяца после ее создания Тимберлейк перешел на регистрацию юридического лица в качестве иностранной компании на Багамах. Интересно, что за месяц до создания Delaware на Багамах была создана организация под названием Nexus Luxury Collection Ltd, которая является "международной бизнес-компанией". Тимберлейк является основным партнером Nexus Luxury Collection, наряду с гольфистом Тайгером Вудсом и миллиардером Джо Льюисом. Одним из его главных активов является 18-луночное поле для гольфа в Олбани, курорте на Багамах.

Николь Кидман





Актриса Николь Кидман и ее муж, Кейт Урбан, зарегистрировали свою совместную американскую компанию с ограниченной ответственностью в качестве иностранного юридического лица на Багамах в марте 2015 года. Документы показывают, что их целью было обеспечить право собственности на недвижимость в гавани.

Если бы они приобрели ее для себя в частном порядке, они бы подверглись налогообложению со ставкой под 40%. Напротив, создание американской компании с ограниченной ответственностью и регистрация ее на Багамах, позволила им оплатить лишь 23,8%-ный налог.

Юрист Кидман и Урбана рассказал, регистрация американской компании на Багамах состояла исключительно в том, чтобы соответствовать местным законам и "хранить собственность на Багамских Островах и защищать конфиденциальность их семьи. Компания облагается налогом по законодательству США, и никакие специальные налоговые льготы не начисляются им или компании. Они облагаются налогом, как если бы они владели имуществом напрямую".

Шакира





Колумбийская певица появляется в документах под ее полным именем Шакира Изабель Мебарак Риполл. Она указана как житель Багамских островов, хотя в настоящее время она живет в Барселоне. Она является единственным акционером компании Tournesol Ltd, компании на Мальте с капиталом в размере 3 млн. евро. Мальта – самое маленькое государство-член ЕС, критикуемое за то, что она действует в режиме налоговой гавани.

Документы показывают, что в июне 2009 года "музыкальные активы, права интеллектуальной собственности и торговые марки" Шакиры стали принадлежать Tournesol. В то же время бизнес на Мальте увеличил свой капитал до € 31 млн. после оценки этих музыкальных активов одной из нью-йоркских консалтинговых служб.

Адвокат, представляющий певицу, сказал консорциуму журналистов, проведших расследование в рамках "Райского досье", что Tournesol Ltd выполняет все юридические требования. "Вся соответствующая информация относительно этого объекта является открытой и совершенно прозрачной. Шакира жила в самых разных местах на протяжении всей своей профессиональной карьеры, и в каждом случае она не нарушала законов тех стран, в которых проживала", - отметил он.