Сразу три американских авианосца примут участие в учениях в западной части Тихого Океана

Три американских авианосца впервые за последние десять лет проведут совместные учения в западной части Тихого океана. Об этом в четверг рассказали представители военно-морских сил США. Военное ведомство связывает необходимость учений с увеличившейся напряженностью в регионе вокруг КНДР, сообщает ЕНВ.

Авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт" проведут "скоординированные операции в международных водах". Об этом заявили в военно-морских силах США. Проведение этой операции демонстрирует "жесткую приверженность Вашингтона к сохранению безопасности и стабильности в регионе", - сказал командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт.

В среду президент Дональд Трамп предупредил власти Северной Кореи, чтобы они "даже не пытались задеть" военные силы США. Однако, затем он несколько смягчил свой тон, предложив лидеру КНДР Ким Чен Ыну встать на "путь к лучшему будущему".

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе переговоров главы государств обсудят ядерную и ракетную программы Северной Кореи.

Военные авианосцы США также будут задействованы в учениях по противовоздушной обороне, наблюдению за морем, защитной подготовке воздушного боя и другим учебным операциям, отметили в ВМС США. "Очень редки случаи, когда два авианосца задействованы в одних учениях, и еще более они редки, когда сразу три авианосца участвуют в условных спецоперациях", - сказал Скотт Свифт. Он добавил, что впервые три авианосца провели учения в регионе в 2007 году. Нынешняя операция будет проходить с 11 по 14 ноября.