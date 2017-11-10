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Общество

09 ноября 2017, 16:50
Благодаря тёплой осени некоторые растения начали распускаться

Благодаря тёплой осени некоторые растения начали распускаться

Необычный природный процесс смогут наблюдать жители Приморья

Для некоторых растений началась вторая за год весна. Данная природная аномалия коснулась южной части Приморского края, причем, сразу в нескольких местах, сообщает ЕНВ.

О необычной активности растений сообщили сотрудники заповедника "Земля Леопарда". По сообщению пресс-службы ФГБУ "Земля Леопарда", отдельные растения, в частности, Ветровочник Амурский начали распускаться.

Похожая информация об аномальном цветении растений поступают и от сотрудников владивостокского Ботанического сада. По сообщениям представителей Ботанического сада-института ДВО РАН, на его территории зацвели сирень и рододендрон.

Специалисты сообщают, что причиной подобного поведения растений являются резкие температурные перепады и тёплая погода, радовавшая приморцев последние дни. Несмотря на сход многих растений, почва еще не успела замерзнуть, именно поэтому некоторые из них приняли приморский ноябрь за начало весны. Интересное природное явление вызвало увеличение посетителей Ботанического сада.

Метки: осень

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