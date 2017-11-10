Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в четверг. В повестке обсуждения - согласование мер, направленных против использования ядерного оружия Северной Кореей. Кроме того, стороны намерены решить проблему дисбаланса в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщает ЕНВ.

Выступая перед журналистами в среду, глава Белого дома рассказал, что пути денуклеаризации Северной Кореи и решения проблем дисбаланса в экономических связях США и Китая будут на повестке дня на переговорах в четверг.

Ожидается, что Трамп будет обсуждать с Си Цзиньпином выполнение резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях в отношении Северной Кореи. Речь будет идти о сокращении финансовых связей с Пхеньяном в рамках скоординированного глобального давления на Север. Согласно официальной информации пресс-службы Белого Дома, стороны обсудят тонкости перевода процесса в "заслуживающие доверия переговоры" о денуклеаризации.

На Китай приходится около 90 процентов торговли Северной Кореи. КНР является крупным поставщиком нефти в КНДР. Вашингтон рассматривает Пекин экономическим фактором влияния на ядерную и ракетную программы Севера. При этом, китайская сторона утверждает, что санкции и давление недостаточны для решения ядерной проблемы Северной Кореи. КНР призывает к вовлечению различных сторон к мирному разрешению северокорейского вопроса на основе диалога.

По словам источников в Белом доме, Дональд Трамп проведет отдельную встречу с Си Цзинпином, чтобы выстроить "справедливый и взаимный" диалог с предприятиями США и прекратить "грабительскую" торговую и инвестиционную практику на территории КНР по отношению к иностранным компаниям.

На прошлой неделе Дональд Трамп поставил на повестку огромный дефицит торгового баланса США с Китаем, который в прошлом году составлял около 347 миллиардов долларов. Напомним, президент США Дональд Трамп находится с официальным визитом в Китае. Это третья из пяти стран в его "азиатском турне" за последнюю неделю. Далее Трамп отправится во Вьетнам, на саммит АТЭС, и на Филиппины. Ранее, он посетил Японию и Южную Корею. Отметим, что это первая поездка президента США в регион с момента вступления в должность в январе.