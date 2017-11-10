Срок рассмотрения заявок на предоставление земли будет сокращен

Новые изменения, связанные с программой "дальневосточный гектар", планируется принять в осеннюю сессию Госдумы РФ. Об этом заявил замглавы Минвостокразвития РФ Сергей Качаев на Всероссийской конференции по кооперации и малому бизнесу на "Дальневосточном гектаре", которая проходит в Хабаровске, сообщают ЕНВ со ссылкой на "Известия".

В частности, срок рассмотрения заявок на предоставление дальневосточного гектара будет сокращен с 45 дней до 30. Напомним, сейчас получить землю имеют право лишь граждане РФ. Скоро, по словам Качаева, в список граждан, имеющих право на получение гектара, могут войти соотечественники из-за рубежа, приехавшие на постоянное место жительства в Россию, но не имеющие российского гражданства.

Ранее, в рамках ВЭФ-2017, о необходимости распространить действие программы на соотечественников за рубежом, заявлял президент РФ Владимир Путин.

На сегодняшний день, дальневосточный гектар получили более 31 тыс. заявителей. До конца года земельные участки получат еще около 8 тыс. По прогнозам, к 2018 году 40 тыс. пользователей гектара будут на территории Дальнего Востока.

Напомним, в середине октября в Госдуму был внесен законопроект об увеличении размера участка, предоставляемого в рамках программы с одного гектара до десяти, в случае если цель получения земли - агропроекты.