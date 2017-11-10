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В мире

09 ноября 2017, 15:50
В Каталонии проходят массовые забастовки

В Каталонии проходят массовые забастовки

Барселону вновь сотрясают акции протеста

На этот раз основной причиной протестной активности стало удерживание бывших каталонских лидеров, в числе Карлеса Пучдемона, на территории Бельгии. Митингующие требовали возвращения домой бывших руководителей, сообщает ЕНВ.

На центральных площадях Барселоны звучали призывы к свободе и независимости. Главным лозунгом народного волнения был "Пучдемон – наш председатель правительства". Собравшиеся уверяли журналистов в том, что они мирные люди и будут добиваться соблюдения своих требований законными методами мирного протеста. Также люди требовали прекращения политических гонений, которые, по их мнению, имеют место со стороны центрального испанского правительства.

В ходе забастовки были перекрыты отдельные автомагистрали и дороги. Помимо автотранспортных артерий, были перекрыты скоростные железные дороги. К протестам присоединились местные профсоюзы.

Напомним, что на днях несколько представителей каталонского правительства, в том числе глава региона Карлес Пучдемон, сдались бельгийской полиции. Однако, правоохранители не стали вводить меру пресечения в виде ареста, как предполагалось первоначально. Бывших каталонских властей отпустили под подписку о невыезде, они обязаны сообщать о своем месте пребывания и им нельзя покидать Бельгию.

Метки: забастовки, Каталония

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