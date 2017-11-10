Во Владивостоке "граждане СССР" не хотят возвращать кредиты

Во Владивостоке братья, до сих пор считающие себя гражданами СССР, не желают возвращать кредиты, оформленные в банках Российской Федерации, и угрожают судебному приставу, сообщает ЕНВ.

В отделе судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа в отношении двух братьев, граждан Б., возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более 1,5 млн. рублей.

Кроме этого, на исполнении у судебных приставов находятся исполнительные листы, выданные Фрунзенским районным судом города Владивостока, об обращении взыскания на две квартиры братьев, являющиеся залоговым имуществом.

Помимо невыплаченных кредитов мужчины, не признающие нынешний конституционно-правовой статус Российской Федерации и считающие себя гражданами СССР, имеют задолженность по уплате административных штрафов, наложенных инспекторами ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.

Отказ от долговых обязательств братья выразили во время визита в отдел судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа, объяснив свою позицию тем, что они не являются гражданами Российской Федерации и не собираются подчиняться нелегитимным, по их мнению, требованиям суда. При этом беседа с судебным приставом-исполнителем проходила на повышенных тонах и в агрессивной форме. Демонстрируя отличное знание законодательной базы СССР и Российской Федерации, братья от устных заявлений о полном отказе от всех обязательств перешли к угрозам в адрес судебного пристава-исполнителя, пообещав расправиться с "иностранным агентом" и ее семьей. После чего мужчины вышли из помещения отдела.

В конце рабочего дня судебный пристав-исполнитель обнаружила, что лица, называющие себя гражданами СССР, никуда не уехали, а находятся до сих пор на территории, прилегающей к зданию отдела судебных приставов. Понимая, что агрессивно настроенные мужчины могут реализовать словесные угрозы в ее адрес, судебный пристав вызвала полицию. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции при попытке проверить документы встретили активное сопротивление со стороны должников. Ко всему прочему, у одного из них был обнаружен нож. Мужчины были задержаны и отправлены под административный арест на 7 суток.

Судебный пристав отдела судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа обратилась в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении данных "граждан СССР".