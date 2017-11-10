В Приморье оплатить налоги можно сразу при их получении на почте

Земельные, транспортные и имущественные налоги можно оплатить при получении письма с налоговым уведомлением в любом почтовом отделении. Так, в отделениях почтовой связи Приморья принимается более 30 тысяч налоговых платежей в месяц, сообщает ЕНВ.

Для оплаты налогов текущего периода необходимо обратиться к оператору связи с квитанцией и внести денежные средства. Здесь же по идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН) можно проверить наличие задолженности за прошлые периоды. Принять оплату в режиме "онлайн" с помощью мобильного почтово-кассового терминала могут и почтальоны. В подтверждении оплаты плательщику предоставляется фискальный чек с указанием детальной информации о принятом платеже.

"Более года государственные платежи доступны на всей территории края, что позволяет клиентам Почты России получать почтовые и финансовые услуги в одном месте, по принципу "единого окна". Благодаря универсальному сервису и принципам индивидуального обслуживания, сегодня мы отмечаем рост числа обращений клиентов, оплачивающих обязательные налоговые платежи", – рассказал директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

Напомним, жителям Приморья налоговые уведомления направлялись заказной корреспонденцией в течение трех месяцев, с августа по октябрь включительно. В том случае, если в момент доставки получатель отсутствовал по месту постоянной регистрации, то почтальон оставлял извещение о поступлении заказного письма и необходимости забрать его в почтовом отделении.