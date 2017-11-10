Что ждет Приморский край под руководством Андрея Тарасенко?

Рейтинги Приморского края предыдущего года в социально-политическом разрезе упали до позиции "регионов со слабой устойчивостью". Сменив губернатора, Владимир Путин, очевидно, рассчитывает на исправление ошибок и просчетов, допущенных прежним управленцем Владимиром Миклушевским. В какие "воды" заведет корабль под называнием "Приморский край" новый капитан Тарасенко и не напорется ли он на те же рифы, что и прежний "владелец судна"? Спрогнозировать политическую и экономическую ситуацию региона в 2018 году попытались эксперты. Их мнения - в материале ЕНВ.

С первых дней прихода к власти, новый глава Приморья Андрей Тарасенко занялся кадровыми перестановками внутри краевой администрации, а также, развил активную деятельность в крае – от Хаяттов до футбола. Главной новостью последних дней стала отставка мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, который при "старой власти" оттягивал этот культовый момент, как говорится, до последнего.

Наступающий год будет ознаменован двумя сверхважными событиями федерального и регионального масштабов. Первое - выборы президента Российской Федерации, второе - выборы губернатора Приморского края. По мнению экспертов, именно этими событиями и будет определяться вся деятельность краевых властей.

Задача врио губернатора Андрея Тарасенко на ближайшее время - проявить способность консолидировать политико-финансовые элиты региона, показать свою эффективность работы. Безусловно, очень важно будет не допустить нарушений и скандалов в ходе выборного процесса, дабы соблюсти и легитимность выборов, и оправдать оказанное президентом доверие.

Андрей Кудисов, политический консультант, выразил уверенность - хуже, чем при Миклушевском не будет. "Понятно, что самому врио губернатора Андрею Тарасенко, и той команде, которую он формирует, будет непросто. Слишком многое при предшественнике было пущено на самотек. И на какое-то время инерция негативного развития событий, скорее всего, сохранится: в одночасье исправить то, на что пять лет не обращалось внимания, невозможно. Сдержанный оптимизм внушает позитивный настрой населения и региональных элит по отношению к смене руководства края", - отметил он.

Андрей Ищенко, депутат Заксобрания Приморья от фракции КПРФ отметил, что губернаторская кампания, (войдет ли в нее Тарасенко и с каким багажом он будет в ней участвовать), напрямую зависит от итогов выборов президента в марте 2018 года. "Снижение социальной напряженности в регионе - это одна из основных задач главного чиновника Приморского края на ближайшие три-четыре месяца", - сказал депутат.

Смена власти в регионе - явление для приморцев достаточно привычное. Вопрос на повестке остается прежним – что это даст простым людям? Например, у многих политологов действия нового главы уже сейчас вызывают недоумения.

Юрий Коломейцев, политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" считает, что местные власти определенно не могут повлиять на общее благосостояние граждан проживающих в Приморье. "Местная власть, как некий организм, утратила понимание своего предназначения. На благосостояние граждан в первую и самую основную очередь, влияют "федералы" - их грамотные решения, инвестиции. С политической точки зрения, как говорится, "на манеже - все те же", ничего нового не предвидится. Мы увидим попытки разношерстной линейки вице-губернаторов договориться с местными политическими элитами и так далее".

Согласна с коллегой и Наталья Коломейцева, кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ.

"В Приморье одна беда, на которую никто не хочет посмотреть открыто - отсутствие денег. Люди не имеют возможности покупать простые вещи, тем самым, поднимая экономику региона, развивая бизнес. В Приморском крае проживает всего около 2 млн. человек, и чтобы поднять экономику региона, эти два миллиона человек должны иметь куда больше наличных денег и тратить их куда активнее, чем скажем в Москве или в Санкт-Петербурге. Ёмкость рынка определяется покупательской способностью населения. Если в Москве насчитывается не менее 20 млн. человек, то они могут позволить себе "быть бедными". Судите сами, потратив каждый по рублю в день, москвичи вносят в экономику региона 20 млн. рублей, а мы, из тех же расчётов, - пополняем казну всего на два миллиона, - в этом вся разница. В этой связи, если принципиально не менять уровень жизни и, прежде всего, доходов населения, то ждать кардинальных перемен сложно", - пояснила заведующая кафедрой политологии ДВФУ.

Что касается кадровых перестановок, по мнению некоторых экспертов, они обусловлены в первую очередь неспособностью команды Миклушевского управлять социально-политическими процессами в крае.

Андрей Ищенко уверен, что сейчас Тарасенко просто вынужден создавать команду "с нуля". "Целый ряд вопросов экономического характера был провален, упоминание представителей команды Миклушевского в сводках криминального характера стали привычными, вот и приходится врио губернатора, помимо выстраивания собственного вектора развития, еще и кадрово зачищать регион, создавать команду с нуля, поскольку, в большинстве своем, старая команда мало того, что и сама постоянно не справлялась с возложенными на себя обязанностями, так еще и топила своего шефа", - отметил депутат.

Андрей Кудисов поддерживает коллегу: "На мой взгляд, идет прагматичная оценка деятельности представителей команды Миклушевского. Те из руководителей, работа которых признается эффективной, не только сохраняют свои места, как, например, вице-губернатор Павел Серебряков, но идут на повышение, как назначенная вице-губернатором Татьяна Казанцева. А с теми, к кому есть вопросы - прощаются. И это нормально. Обилие задач, которые, что называется, "с колес" вынужден решать врио губернатора, объясняется не его желанием всем и сразу понравиться, а критическим уровнем состояния дел в этих сферах, доставшимся "в наследство". К сожалению, какое-то время новому руководству края придется поработать в режиме "пожарной команды", исправляя ошибки предшественников".

Кардинально противоположное мнение высказал Юрий Коломейцев, он уверен – кадровые перестановки на ситуацию в крае особо не повлияют: "В политическом плане, все останется на своём месте. Переназначенные на посты Тарасенко "старые" товарищи уже показали себя за прошлый период времени. Ну а "новые" в свое время вникнут в приморский менталитет и будут так же нас "радовать" стабильностью. Как сказал мне один политик краевого уровня, "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Они приходят и уходят, а мы остаёмся". К сожалению, в сложившейся ситуации на ум приходит басня Крылова: "Лебедь, рак и щука". Остается надеяться, что эта аллегория не про наши дела".

Юрий Коломейцев добавил, что единственное, что может помочь сейчас в работе главе региона, это осознание того, что он не политик, и не должен влезать в политическое болото. "К политикам относятся, депутаты, руководители партий, люди, лоббирующие чужие интересы, интересы граждан и слоёв населения, которые их выбрали. А главы регионов, субъектов, городов - это хозяйственники, то есть, люди заведующие хозяйством. В нашем случае таким хозяйством является Приморский край", - отметил эксперт.

Большинство политологов поясняют, если говорить о лояльном или критическом отношении к представителям региональной элиты, то и здесь проявляется прагматизм, направленный на устранение противоречий и блоков, препятствующих решению задач по развитию региона.

Андрей Кудисов: "Наиболее яркий пример - Владивосток, и налаживание отношений с администрацией краевого центра. Чтобы о чем-то договариваться и что-то вместе делать – заинтересованным сторонам надо, как минимум, об этом разговаривать. До отставки Миклушевского даже попыток выстроить диалог не было. Экс-губернатор предпочитал монологи в стиле Горбачева – много и ни о чем. Сегодня ситуация меняется, и это уже позитивный сдвиг".

Андрей Ищенко: "Перестановки внутри краевой администрации, привод в администрацию людей со стороны, в первую очередь, говорит о том, что необходимость нормализации управления краем является первостепенной, а, если попутно удастся решить и некоторые затянувшиеся политические противоречия между элитами – так вообще прекрасно".

В целом, насчет планов Андрея Тарасенко судить пока сложно. Однако, уже понятно, что часть преобразований, задуманных главой региона, лежит в контексте решений международного уровня, принимаемых в рамках Восточного экономического форума. Администрации Приморского края под руководством Тарасенко придется реализовывать поставленные задачи, так как контроль будет осуществляться "сверху". Именно такое положение дел дает надежду, что эти планы будут исполняться более эффективно, чем его предшественниками. Очень правильный шаг сделанный новым главой региона - это назначение первым вице-губернатором Александра Костенко, пользующегося большим уважением в крае, высоким профессионализмом и способностью добиваться выполнения поставленных задач.

Об этом заявляют практически все политологи региона. Например, Наталья Коломейцева заявила: "Воодушевило назначение А. Костенко. Это очень грамотный человек, он знает регион как никто другой. Не убери его Миклушевский, может и судьба его политическая сложилась бы по-другому".

Нельзя отрицать очевидного: сейчас мы наблюдаем процесс монтажа новой системы управления Приморским краем, и именно в этот период возможно поменять правила игры, достигнуть новых договоренностей, которые позволят достичь поставленных целей. Так что остается пожелать новому руководителю региона и его соратникам успехов в работе на благо Приморья и всей страны.