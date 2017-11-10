Любители ювелирных изделий хотят украшений "на каждый день"

Тенденции ювелирных изделий отражают настроение и менталитет времени. Хотя стиль и вкус субъективны, то, что происходит в мире, влияет на то, что себе подбирают люди в качестве украшений. По используемым украшениям даже можно проследить, как меняется образ жизни у человека, сообщает ЕНВ.

"Большинство наших клиентов мобильны, часто путешествуют, и они хотели бы, чтобы их украшения соответствовали их динамичному ритму жизни, - говорит ювелир из Гонконга Рональд Абрам. – Мы также замечаем, что люди все чаще принимают решения спонтанно, поэтому даже при самых высоких ценах ювелирные изделия находят своих покупателей. Последним важны скорее не цены, а то, насколько пригодны украшения в быту или для важных случаев".

Эту тенденцию можно увидеть в новых линиях ювелирных изделий, в таких, как коллекция Gallery Chanel's Gallery, которая включает в себя 12 украшений. Кольцо "My Green", выполненное из желтого золота (18 грамм), с зеленым турмалином, тремя резными малахитами и 37 бриллиантами, несомненно, является драгоценностью, которую, тем не менее, вы можете носить в любой день и любом месте.

Другой зарубежный ювелир, Нирав Моди, рассказала о потребности в создании классического браслета Embrace, который ее бренд описывает как "Everyday Spectacular" ("Впечатляющий ежедневно", - прим. ред.). Универсален он тем, что его можно легко преобразовать из вечернего в дневное украшение. "Я заметил, что от ювелирных изделий и предметов роскоши, в целом, люди хотят чего-то нового, - говорит Моди. – Коллекция Embrace включает бриллиантовые браслеты и кольца, которые в сочетании составляют красивый узор. Кольца и серьги "дрожат с трепетом", когда их обладатель передвигается. Эти игривые элементы делают наши драгоценности особенными".

Спрос на универсальные ювелирные аксессуары породил множество трансформируемых изделий. Так, в этом году Cartier представила коллекцию Résonances de Cartier. Среди украшений – ожерелья с камнями, которые можно снимать и носить отдельно, прикрепляя их к подвескам, броши или серьгам.

Бриллианты по-прежнему являются главными драгоценными камнями, их статус обеспечивается строгими стандартами контроля качества – широко известными как 4 Cs - поддерживаемые ведущими изготовителями и поставщиками алмазов, такими как Lazare и Graff. Круглые бриллианты являются самыми популярными, составляя около 70 процентов розничных продаж, за ними следуют овальные (грушевидные) бриллианты, похожие на подушечки. Только 1% алмазов круглой формы квалифицируются как бриллианты идеального сечения, такие как Lazare, поскольку они считаются примером оптимальной красоты благодаря их блеску, отражению и свечению.

Покупатели все чаще берут цветные алмазы. "Мы видим большой спрос на розовые и синие бриллианты, - говорит Абрам. – Розовые бриллианты являются феноменом природы и очень редки в больших размерах, поэтому коллекционеры всегда ценят их. Голубые бриллианты также относятся к числу редчайших цветных алмазов и обычно быстро раскупаются".

Абрам добавляет, что некоторые драгоценные камни столь же популярны, как и редкие цветные бриллианты. "Я говорю о редких разновидностях отдельных украшений, таких как бирманские рубины, бирманские сапфиры и сапфиры Кашмира, а также высококачественные колумбийские изумруды. Многие коллекционеры приезжают к таким ювелирам, как мы, в поисках найти их. Колумбийский изумруд из шахты Мусо или настоящий сапфир из Кашмира более чем в 10 раз могут стоить дороже, чем алмазы, поскольку они реже".

Естественный жемчуг – пример того, как редкости становятся драгоценностью. Природное жемчужное и бриллиантовое ожерелье от Tiffany & Co. образца 1910 года будет представлено на аукционе в Гонконге 26 ноября в Bonhams Asia. "В отличие от драгоценных камней, натуральный жемчуг больше не производится, - говорит директор ювелирных изделий Bonhams Asia Грэм Томпсон. – Ввиду загрязнения и повышения температуры в море, они больше не растут".

По данным инвестиционного агентства Knight Frank, в прошлом десятилетии стоимость жемчуга возросла на 282%. Томпсон отмечает, что даже культивированному жемчугу, который в свое время изобрел японский ювелир Микимото, для достижения желаемого блеска и качества может потребоваться пять лет.