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Общество

09 ноября 2017, 09:00
Во Владивостоке наградили организаторов форума для пенсионеров
Во Владивостоке наградили организаторов форума для пенсионеров
Во Владивостоке наградили организаторов форума для пенсионеров
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Во Владивостоке наградили организаторов форума для пенсионеров

Форум-выставка "Полезно пенсионерам" прошла 3 октября

7 ноября прошло награждение организаторов секций вторая форум-выставка "Полезно пенсионерам-2017". Благодарственные письма за активное участие в подготовке и проведении мероприятий получили более 20 организаций, сообщает ЕНВ.

Организатором выставки для пенсионеров выступила некоммерческая организация "Родные люди". В программу форума-выставки "Полезно пенсионерам" вошла 21 тематическая секция. Их проводили Центр социальных инноваций "Чёрный куб", "Опора России", народно-патриотическое объединение "Родина", Высшая народная школа ДВФУ, региональные отделения "Союза пенсионеров России", "Союза садоводов России" и "Единой России", СК "Росгосстрах" и др. В рамках форума пожилых людей знакомили с навыками оказания медицинской помощи, им рассказывали о доступных вакансиях в городе и крае, для них проводили разнообразные мастер-классы и тренинги, в первую очередь, касающиеся компьютерных и информационных технологий.

Председателем оргкомитета форума выступил депутат Государственный думы Владимир Новиков. По его словам, мероприятие стало отражением государственной политики, осуществляемой совместно с неравнодушными политическими партиями, общественными организациями и предпринимателями, направленной на улучшение качества жизни населения и увеличения продолжительности жизни. "Мы планируем и дальше проводить форум, пожилые люди могут не бояться новых технологий, здесь грамотные специалисты их всему научат", - отметил депутат Госдумы.

Так, в одной из секций, в течение четырех часов десятки пожилых людей прошли индивидуальное обучение на площадке Центра социальных инноваций "Чёрный куб" по заведению страницы в популярной российской социальной сети "Одноклассники". Начальник службы соцсетей организации Кристина Разуваева рассказала пенсионерам весь процесс, позволяющий воспользоваться предложениями OK.RU, начиная от заведения электронной почты на специальных сервисах и заканчивая привлечением друзей и подписчиков.

Метки: награждение, пенсионеры, форум

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