Туман помешал Трампу совершить необъявленный визит в демилитаризованную зону между двумя Кореями

Вертолет президента США Дональда Трампа Marine One взлетел из центральной части Сеула, но был вынужден вернуться назад. Экипаж ждал улучшения метеоусловий почти час, но погода только ухудшилась, и поездка была отменена, сообщает ЕНВ.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Дональд Трамп был разочарован и довольно сильно расстроен тем, что ему пришлось вернуться при попытке посетить демилитаризованную зону.

В сообщении Белого Дома говорится, что репортеры, сопровождавшие Трампа в "азиатском турне" в среду утром были вызваны ранее, чем было запланировано. Они были проинформированы Сандерс о непланируемой поездке президента в демилитаризованную зону. Кроме того, сообщается, что президент Южной Кореи Мун Джэ Ин также собирался присоединиться к Трампу. По словам Сары Сандерс, это был бы "исторический момент", ведь президенты двух стран ни разу не посещали демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей.

"Сегодняшняя попытка показала сильное и важное значение альянса для двух стран", - отметила Сандерс.

Мун Чжэ Ин вылетел на приграничную территорию до того, как ухудшилась погода, он ждал Трампа на одном из охранных пунктов. Совместный визит в демилитаризованную зону был предложен главой Кореи Трампу во время их двусторонней встречи во вторник.

Ранее Белый дом заявлял, что президент США не пойдет на это. "Президент не собирается посещать демилитаризованную зону", - сказал официальный представитель Белого дома в преддверии поездки, объяснив, что времени для этого в расписании главы государства недостаточно. В этом году зону между двумя Кореями посещали вице-президент США Майк Пенс, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Маттис.

Южная Корея – это была вторая страна в ходе зарубежной поездки Трампа. С воскресенья по вторник он находился с официальным визитом в Японии, а после с инцидента, связанным с невылетом в демилитаризованную зону президент США отправился в Китай.

В Белом Доме отмечают, что поездка Дональда Трампа призвана продемонстрировать решимость США в отношении использования жесткого подхода к решению северокорейской ядерной и ракетной проблем. Однако, многие страны в регионе опасаются, что продолжение жесткой риторики американского президента может увеличить возможность эскалации военного конфликта на Корейском полуострове.