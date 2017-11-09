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Общество

08 ноября 2017, 20:20
Гражданина США привлекли к ответственности в Приморье за ввоз религиозных комиксов

Гражданина США привлекли к ответственности в Приморье за ввоз религиозных комиксов

К этому моменту у американца изъято 5 800 религиозных листовок и компакт-дисков

Таможенники в Приморском крае обнаружили партию незадекларированных религиозных комиксов и компакт-дисков неизвестного содержания у американского гражданина, который въехал в Россию из Китая, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.

Как рассказала пресс-секретарь Уссурийской таможни Антонина Лочилова, иностранец сообщил таможенникам, что у него нет товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию. Несмотря на это таможенники обнаружили в картонных коробках, которые вез гражданин США, товары, не предназначенные для личного пользования – 900 дисков и около шести тысяч листовок с изображениями и текстом религиозного содержания.

Иностранец объяснил, что приобрел продукцию в Китае и везет его в Россию для своего друга – пастыря, который должен был встречать его на вокзале. По данному факту возбуждено дело по статье "недекларирование". Исходя из кодекса об административных правонарушениях, американцу предусмотрен штраф с конфискацией товара. Диски и комиксы задержаны и помещены на ответственное хранение.

Метки: таможня

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