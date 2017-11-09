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Общество

08 ноября 2017, 20:10
По данным "Яндекса", Владивосток ассоциируется у жителей России с развитым авторынком
По данным "Яндекса", Владивосток ассоциируется у жителей России с развитым авторынком

По данным "Яндекса", Владивосток ассоциируется у жителей России с развитым авторынком

Пресс-служба компании "Яндекс" опубликовала годичные данные о том, с чем ассоциируется Владивосток у пользователей поисковой системы Yandex

Аналитики популярной в России поисковой системы исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах страны. По данным "Яндекса", специалистами были взяты запросы с названиями этих городов за год, с августа 2016 по август 2017 годов. Они выяснили, откуда больше всего ищут каждый город, какие города больше всего ищут в нём, а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний, сообщает ЕНВ. 

По сравнению с другими большими городами про Владивосток спрашивали не так часто — около 20 миллионов раз за год. Из крупных городов Владивостоком больше всего интересуются в Хабаровске, Улан-Удэ и Иркутске. А в самом Владивостоке ищут в первую очередь Москву, Хабаровск и Санкт-Петербург.

У пользователей из других городов Владивосток, прежде всего, связан с покупкой и продажей автомобилей. На эту тему очень много запросов. По официальным сведениям "Яндекса" людей интересует продажа авто во Владивостоке. Ещё одна важная тема — дорога до Владивостока и обратно. Пользователи ищут билеты на самолёт, поезд и паром, интересуются их ценой и временем в пути. Наиболее популярный запрос на ту тему - "сколько лететь до Владивостока".

К слову, среди крупнейших российских городов наиболее популярной оказалась Москва — за год про неё спрашивали более 339 миллионов раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. В топ-15 по поисковой популярности вошли два города с населением меньше миллиона человек — Краснодар (четвёртое место, за год им интересовались около 61 миллиона раз) и Сочи (шестое место, более 57 миллионов запросов за год).

При анализе поисковых запросов учитывались только те запросы, которые непосредственно касались того или иного города. Запросы про соответствующие регионы, одноимённые улицы, станции метро, вокзалы, организации, художественные произведения, футбольные клубы не исследовались. 

Метки: Владивосток, Яндекс

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