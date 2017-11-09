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Экономика

08 ноября 2017, 19:30
Госдума приняла закон о продлении налоговых льгот крупным инвестпроектам в ДФО

Госдума приняла закон о продлении налоговых льгот крупным инвестпроектам в ДФО

Проекты с объемом инвестиций более 500 млн. рублей смогут переходить на льготный режим после пяти лет работы без прибыли

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о продлении срока предоставления льготы по налогу на прибыль для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, реализующих крупные инвестиционные проекты на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "ТАСС".

Согласно документу, для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток продлевается срок выхода на применение льготного режима по налогу на прибыль организаций. Проекты с объемом инвестиций более 500 млн. рублей смогут переходить на льготный режим после пяти лет работы без прибыли, проекты более 1 млрд. руб. – после шести лет, для особо крупных проектов свыше 100 млрд. руб. – после девяти лет. Сейчас такой срок составляет три года.

В настоящее время для резидентов ТОР и резидентов свободного порта Владивосток предусмотрено обнуление ставки по налогу на прибыль в течение пяти лет в части, зачисляемой в федеральный бюджет, и пониженная ставка по налогу на прибыль в части, зачисляемой в региональные бюджеты в течение пяти лет.

Установлены льготные периоды, по истечении которых сроки начинают отсчитываться, даже если прибыль не получена. В результате того, что для крупных инвестпроектов предполагается более продолжительный, чем три года, период выхода на проектную мощность, воспользоваться льготным периодом могут не все инвестпроекты. Для поддержки крупных инвестпроектов увеличиваются сроки, по истечении которых начинается отсчет льготных периодов по налогу на прибыль, поясняли ранее в Минфине. При этом выпадение доходов бюджета из-за утверждения налоговых льгот на ближайшую бюджетную трехлетку не прогнозируется.

Документ коснется, в частности, проектов строительства "Газпромом" Амурского газоперерабатывающего завода с общим объемом инвестиций 690 млрд. руб., строительства "Сибуром" Амурского газохимического комбината в ТОР "Свободный", а также создания Восточного нефтехимического комплекса компанией "Роснефть" в ТОР "Нефтехимический".

Метки: Госдума, льготы, резиденты, СПВ, ТОР

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