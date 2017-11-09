Япония, США и Индия провели совместные морские учения

Японские морские силы самообороны провели совместные военно-морские учения с военными Соединенных Штатов Америки и Индии. Учения состоялись в Японском море впервые, сообщает ЕНВ.

Представители Силы самообороны Японии заявляют, что пять военных судов, в том числе, японский эсминец "Иназума" и авианосец США "Рональд Рейган" приняли участие в четырехдневных учениях, которые завершились в понедельник. Авианосец США "Рональд Рейган" находится в Японском море в близости от Корейского полуострова с середины октября.

Начальник японского военно-морского штаба Ютака Муракава заявил, что целью совместных учений является углубление взаимопонимания и развитие связей между силами трех стран.