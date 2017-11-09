Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

08 ноября 2017, 18:30
Япония, США и Индия провели совместные морские учения

Япония, США и Индия провели совместные морские учения

Впервые учения с участием военно-морских сил этих стран прошли в Японском море

Японские морские силы самообороны провели совместные военно-морские учения с военными Соединенных Штатов Америки и Индии. Учения состоялись в Японском море впервые, сообщает ЕНВ.

Представители Силы самообороны Японии заявляют, что пять военных судов, в том числе, японский эсминец "Иназума" и авианосец США "Рональд Рейган" приняли участие в четырехдневных учениях, которые завершились в понедельник. Авианосец США "Рональд Рейган" находится в Японском море в близости от Корейского полуострова с середины октября.

Начальник японского военно-морского штаба Ютака Муракава заявил, что целью совместных учений является углубление взаимопонимания и развитие связей между силами трех стран. 

Метки: корейский кризис, учения, Японское море

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Япония начала строительство новой военной базы США в ОкинавеЯпония начала строительство новой военной базы США в Окинаве
вчера, 14:20
Местные власти по-прежнему выступают "против"
В Токио состоялся митинг протеста против политики ТрампаВ Токио состоялся митинг протеста против политики Трампа
06 ноября 2017, 12:30
На митинге присутствовало около 100 протестующих
Компания Nikon закрывает свое предприятие в КитаеКомпания Nikon закрывает свое предприятие в Китае
31 октября 2017, 13:40
Китайская дочерняя компания выпускала компактные камеры и объективы

Последние новости

Туман помешал Трампу совершить необъявленный визит в демилитаризованную зону между двумя КореямиТуман помешал Трампу совершить необъявленный визит в демилитаризованную зону между двумя Кореями
вчера, 23:10
На приграничной территории его ждал президент Южной Кореи
Гражданина США привлекли к ответственности в Приморье за ввоз религиозных комиксовГражданина США привлекли к ответственности в Приморье за ввоз религиозных комиксов
вчера, 20:20
К этому моменту у американца изъято 5 800 религиозных листовок и компакт-дисков
По данным "Яндекса", Владивосток ассоциируется у жителей России с развитым авторынкомПо данным "Яндекса", Владивосток ассоциируется у жителей России с развитым авторынком
вчера, 20:10
Пресс-служба компании "Яндекс" опубликовала годичные данные о том, с чем ассоциируется Владивосток у пользователей поисковой системы Yandex

От первого лица

Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
31.10.2017 10:00
Татьяна Варнакова: Конкурентная среда - всегда мотивация для достижения успеха
26.10.2017 12:20
Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.10.2017 18:10
Новогодние подарки ручной работы набирают популярность у приморцев 1
30.10.2017 09:00
Почти 85% жителей Дальнего Востока скорее не проголосовали бы за женщину на президентских выборах 1
01.11.2017 22:00
Цены на продукты в Приморье заставляют население есть меньше 1
02.11.2017 12:00
Символический подарок Трутнева перейдет в компетентные руки 1
08.11.2017 13:50
Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+