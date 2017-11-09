Новое поколение бойцов ММА выступит в Уссурийске

1 декабря, в Уссурийске, в спортивном комплексе "Александр Невский" состоится первый на Дальнем Востоке турнир по ММА среди молодых спортсменов – NEW GENERATON, организованный GLADIATOR FIGHT TEAM и одним из лучших промоушенов мира FIGHT NIGHTS GLOBAL, сообщает ЕНВ.

В "октагон" выйдут лучшие молодые спортсмены ММА Дальнего Востока. Организаторы обещают бескомпромиссность, неоднозначность, характер и дух. В ходе боев будет представлено "новое поколение" спортсменов ММА. "Джамал Курбанов, Геннадий Ковалёв, Сайгид Алибеков, Михаил Кабаргин, Камо Авагян – их знают все! Они лучшие! Но есть те, кто тренируется каждый день, отдают все силы, не жалея себя, проливают пот и кровь и мечтают стать чемпионами! Их время пришло!", - отмечается в пресс-релизе организаторов.

Приобрести билеты можно на www.tysa.ru, а сами бои будут транслироваться в прямом эфире на youtube-канале GLADIATOR FIGHT TEAM.