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В мире

08 ноября 2017, 17:30
В результате атаки на телеканал в Кабуле погибли два человека

В результате атаки на телеканал в Кабуле погибли два человека

Нападение совершили террористы ИГИЛ

Вооруженная группа боевиков напала на коммерческую телевизионную станцию в столице Афганистана Кабуле. В результате инцидента два охранника погибли. Боевая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение через свои информ-каналы, сообщает ЕНВ.

В министерстве внутренних дел Афганистана заявили, что один человек подорвался перед телестанцией. Еще 2 террориста ворвались в здание. Они были вооружены ручными гранатами. Боевики обменялись огнем с силами безопасности, которые подавили атаку примерно через 3 часа. В результате инцидента около 20 человек получили ранения.

Афганская ветвь группы Исламского Государства организовала атаку на СМИ, обвиняя его в пропаганде действий правительства, которое поддерживает международные войска. Напомним, что нападения на средства массовой информации в Афганистане происходят не впервые за последнее время. Так, пять человек были убиты в результате нападения на государственную телекомпанию в восточном городе Джалалабад в мае.

Метки: ИГИЛ, теракт

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