Увеличена десантная группировка для тушения пожара в приморском заповеднике и других районах края

По официальным данным департамента лесного хозяйство округа, в минувшие сутки на Дальнем Востоке возникло 10 природных пожаров, и с учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, число очагов достигло 30. 29 возгораний пришлось на Приморский край, в том числе два в Лазовском государственном заповеднике им. Л. Г. Капланова, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Рослехоза.



По данным специалистов, общая пройденная огнем площадь за сутки увеличилась на 607 га за счет возгораний в Приморье. По поручению Рослесхоза к работам в Лазовском государственном заповеднике приступили 45 парашютистов-десантников ФБУ "Авиалесоохрана", прибывшие в Приморье в понедельник.



Сейчас режим ЧС действует в Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском муниципальных районах, Дальнереченском городском округе Приморского края. Особый противопожарный режим действует на всей территории Приморского края и Еврейской автономной области, а также в 13 муниципальных районах Хабаровского края.



Для справки, с начала пожароопасного периода в ДФО возникло 2211 природных пожаров на площади более 2,1 миллион га. Основная ее часть приходится на Якутию – более 1,6 млн га. Пожароопасные сезоны закрыты в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Амурской и Магаданской областях, Забайкальском крае.