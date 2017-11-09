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Южная Корея

08 ноября 2017, 16:30
Дональд Трамп выступил перед парламентом Южной Кореи и встретился с главой страны

Дональд Трамп выступил перед парламентом Южной Кореи и встретился с главой страны

Трамп находится в своем первом туре по азиатским странам с момента вступления в должность

Президент США Дональд Трамп выступил с речью в парламенте Южной Кореи в среду. Он призвал международное сообщество оказать максимальное давление на Северную Корею, которая продолжает осуществлять свои ядерные и ракетные программы, сообщает ЕНВ.

Одновременно с этим, американский лидер рассказал об "ужасных" условиях жизни в Северной Корее, где люди сталкиваются с отсутствием водопровода и подачи света в свои дома. Также он сказал, что северокорейские власти тратят огромные средства для прославления своего режима, игнорируя насущные проблемы своих жителей.

Ранее во вторник он провёл  переговоры с президентом Южной Кореи Мун Джэином. Оба лидера согласились оказывать дальнейшее давление на Пхеньян.

Однако, была небольшая разница в тоне заявлений, которые они высказали на своей совместной пресс-конференции. Трамп заявил, что США готовы защищать себя и своих союзников, используя при этом весь спектр своих непревзойденных военных возможностей. С другой стороны, Мун Джэин подчеркнул, что стороны будут продолжать принимать усилия по поиску мирного решения ядерного кризиса. Трамп заявил, что Южная Корея будет покупать всё больше военной техники США. Он также добавил, что чувствует уверенность в том, что две страны смогут достичь свободного и справедливого торгового соглашения, поскольку они пересматривают свой двусторонний договор о свободной торговле.

Метки: визит, Мун Джэин, Трамп

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