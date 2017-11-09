В России изменены правила проезда перекрёстка с круговым движением

С 8 ноября 2017 года водители при въезде на перекрёсток с круговым движением обязаны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этому перекрёстку. Соответствующее постановление правительства России вступило в силу в среду, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Вместе с тем, документом скорректированы нормы, определяющие порядок проезда нерегулируемых перекрёстков. В кабмине подчеркнули, что действовавшие ранее нормы неоднозначно воспринимались водителями — это становилось причиной заторов и аварий. Ко всему прочему схемы проезда перекрёстков с круговым движением разнились даже внутри одного региона страны. "Цель принятого решения — повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках", — отметили в правительстве.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков, влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.