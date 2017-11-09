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Общество

08 ноября 2017, 15:30
Полиция проводит проверки по фактам ДТП со смертельным исходом в Приморье

Полиция проводит проверки по фактам ДТП со смертельным исходом в Приморье

С прошлой пятницы в регионе произошло несколько резонансных ДТП

Так, 3 ноября в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 711 км автодороги А-370. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Установлено, что  за рулем автомобиля "Хонда Фит", совершившего наезд на пешехода, находился 54-летний мужчина.  Водитель двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска.  В результате автоаварии погибла  30-летняя женщина-пешеход. На момент происшествия стаж вождения водителя "Хонды" составил 10 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2017 году не привлекался, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

4 ноября в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по г. Уссурийску поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств в районе 665 км автодороги А-370. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Установлено, за рулем автомобиля "Субару Форестер" находился 27-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Уссурийска в направлении Владивостока. При прохождении 665 км автодороги Хабаровск – Владивосток автомобиль "Субару Форестер" совершил столкновение с автомобилем "Сузуки Альто" под управлением 37-летней женщины. В результате удара "Субару Форестер"съехал  с проезжей части и врезался в дерево. В результате происшествия водитель "Субару Форестер" скончался на месте ДТП. Его стаж вождения составил 8 лет, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе, за нарушение скоростного режима.

6 ноября в дежурную часть межмуниципального отдела  МВД России "Арсеньевский" поступило сообщение о столкновении транспортных средств на улице Островского. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. По предварительным данным, в результате сердечного приступа 59-летний мужчина потерял управление автомобилем "Митсубиси Кантер" и совершил съезд с проезжей части на обочину дороги с последующим столкновением с припаркованным автомобилем "Тойота Виста". В результате автоаварии водитель "Митсубиси Кантер" скончался на месте происшествия. 

6 ноября в дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 267 км автодороги Хабаровск-Владивосток. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Установлено: за рулем автомобиля "Тойота Рав 4", совершившего выезд на полосу встречного движения, находилась 43-летняя женщина. Автомобилистка двигалась со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. При прохождении 267 км автодороги Хабаровск-Владивосток женщина не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем "Ниссан Атлас" под управлением 39-летнего мужчины. В результате удара травмы, не совместимые с жизнью, получили два человека: водитель и пассажир "Ниссан Атлас" (39-летние мужчины). Женщина – водитель "Тойота Рав 4" госпитализирована с травмами головы и грудной клетки. На момент происшествия стаж вождения автомобилистки составил 23 года, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения она не привлекалась. По фактам автоаварий со смертельным исходом полиция проводит проверки. Назначено проведение ряда экспертиз.  

Метки: ДТП, МВД

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