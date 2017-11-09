Российскую марикультуру нужно позиционировать как премиум-продукцию

Возможности для иностранных инвестиций в марикультуру на Дальнем Востоке России, а также инструменты продвижения российской продукции на китайском рынке обсудили на круглом столе. Мероприятие состоялось в рамках деловой программы работы национального отраслевого стенда на международной выставке China Fisheries and Seafood Expo 2 ноября 2017 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

В работе круглого стола принял участие заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, директор инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Андрей Майоров, представители российского и китайского бизнеса, в том числе компаний "Малтат", "Гиперион", "Русская марикультура", "Сигма Марин технолоджи", Shandong Ocean International Co., Ltd, холдинга Лухайфэн групп и Биобанка (Dalian Wen Lian Agriculture). Открывая встречу Петр Савчук отметил, что Россия находится на стартовом этапе по развитию аквакультуре – по итогам 2016 года объем выращивания вместе с рыбопосадочным материалом составил всего 200 тыс. тонн. "При этом стратегией развития рыбопромышленного комплекса России планируется увеличить показатель в три раза и выйти на уровень 650 тыс. тонн в год", – сказал заместитель руководителя Росрыболовства.

В России богатые запасы дикой рыбы, но мировые тенденции сокращения добычи в естественной среде и рост потребления диктуют необходимость развивать рыбоводство. В последние годы удалось значительно продвинуться вперед в создании условий для выращивания рыбы и морепродуктов. На Дальнем Востоке площади акваторий под аквакультуру выросли в три раза – с 20 тыс. га до 60 тыс. га. По словам Петра Савчука, в развитие аквакультуры на территории Российской Федерации планируется привлечь до 120 млрд рублей инвестиций. Вместе с тем, очень важно не допустить ошибок стран, которые в погоне за быстрыми результатами, столкнулись с ветеринарными проблемами, приведшими к массовой гибели рыбы и значительным финансовым потерям.

"Мы должны избежать тех процессов, которые случились в Японии, когда после неудачного заселения морского ежа водные экосистемы восстанавливались 10-15 лет. У нас также были подобные ошибки в Мурманской области – переполнение садков с семгой привело к очень серьезным последствиям. Но при грамотном подходе можно получить хороший результат. К примеру, Норвегия ставит цель увеличить производство с 1,2 млн тонн до 5 млн тонн и побить нефтегазовую отрасль с точки зрения выручки. И это вполне реально. У нашей страны также есть широкие перспективы", – сказал Петр Савчук.

Андрей Майоров обозначил круг инвестиционных возможностей и льгот для инвесторов, которые захотят заняться марикультурой на Дальнем Востоке, отметив, что у российских фермеров пока скоромные показатели при большом потенциале. В дальневосточном бассейне производится около 6 тыс. тонн товарной продукции, и только незначительная часть компаний выполняет требования по объему минимального изъятия (вылова), который закреплен в договорах пользования рыбоводным участком. "Китайские и корейские коллеги в аналогичных условиях показывают результаты, в 3-4 раза превосходящие наши", – констатировал он.

В свою защиту российские аквафермеры отметили, что объемы производства напрямую связаны с возможностями переработки и сбыта продукции. "У нас к изъятию готово 15 тонн трепанга, на следующий год – еще 25 тонн гребешка. Но куда его сдавать, пока вопрос. К примеру, всего в этом году удалось продать 100 кг трепанга всем производителям вместе взятым. На выставке у нас проходят очень оживленные переговоры – за два дня более 20 встреч: пробуют, отмечают высокое качество, но торговцев не устраивает высокая цена, а потенциальные партнеры-инвесторы сразу интересуются возможностями по переработке", – рассказал генеральный директор ООО "Русская марикультура" Владимир Стоянов.

Среди проблем, сдерживающих развитие, предприниматель также обозначил недобросовестную конкуренцию со стороны поставщиков нелегальной продукции: естественно, она значительно дешевле. Петр Савчук напомнил о внедрении электронной ветеринарной сертификации, которая станет действенным инструментом в борьбе с браконьерством и контрафактом. Руководитель отдела продаж и переработки водных биоресурсов Shandong Ocean International Co., Ltd Чжо Линьлинь подтвердила растущий интерес к российской марикультуре, отметив что потребители при выборе все чаще обращают внимание на качество. И хотя у российской рыбы и морепродуктов, диких и выращенных, уже есть имидж экологически чистого и полезного товара, все же в позиционирование и продвижение надо вкладывать больше усилий, создать отдельный сегмент.

В Китае этому направлению большое внимание уделяют ведущие страны-экспортеры рыбной продукции. Поддержка экспорта в одних случаях осуществляется при непосредственном участии государства – например, экспорт Норвегии в КНР сопровождается представительством Норвежского комитета по рыбе. В других станах продвижением занимаются отраслевые объединения регионального и национального уровня. Уникальным примером государственно-частного партнерства администрации штата и рыбопромышленников является Аляскинский институт маркетинга морепродуктов (Alaska Seafood Marketing Institute). Главная задача китайского представительства американского института – это повышение экономической ценности аляскинских морепродуктов в КНР, увеличение доли рынка и популяризация американских морепродуктов среди китайских потребителей.

При этом преимущества марикультуры Дальнего Востока России очевидны и известны. Морская среда – экологически чистая, при ее грамотном использовании можно получить качественный продукт. "На данном этапе встает вопрос маркетинга: нужно по-особому таргетировать российский продукт, продвигать его пищевую ценность, что позволит продавать дороже", – согласился с китайскими коллегами Андрей Майоров. Например, российский трепанг, вкус которого не сравнимо лучше китайского, нужно позиционировать как продукт категории премиум. "Трепанг вообще можно сделать гастрономической изюминкой Приморья. Нам даже не придется продавать его в Китай, за ним будут приезжать во Владивосток", – предложил Петр Савчук.

Возвращаясь к теме инвестиций в производство марикультуры на Дальнем Востоке, заместитель руководитель Росрыболовства подчеркнул, что сейчас уникальное время для того, чтобы сделать значительный шаг вперед, как в увеличении объемов выращивания, так и в продвижении, – рынок еще формируется. "Нужно использовать возможности, которые дают территории опережающего развития, режим свободного порта и другие преференции в ДФО. Дальше будет сложнее войти в этот бизнес: обострится конкуренция, в том числе между традиционным промыслом и выращиванием, когда начнут сравнивать эффективность вылова/изъятия в тоннах на гектар", – предупредил Петр Савчук.

Андрей Майоров обозначил круг инвестиционных возможностей и льгот для инвесторов, которые захотят заняться марикультурой на Дальнем Востоке, отметив, что у российских фермеров пока скоромные показатели при большом потенциале. В Дальневосточном бассейне производится около 6 тыс. тонн товарной продукции, и только незначительная часть компаний выполняет требования по объему минимального изъятия (вылова), который закреплен в договорах пользования рыбоводным участком. "Китайские и корейские коллеги в аналогичных условиях показывают результаты, в 3-4 раза превосходящие наши", – констатировал он.

В свою защиту российские аквафермеры отметили, что объемы производства напрямую связаны с возможностями переработки и сбыта продукции. "У нас к изъятию готово 15 тонн трепанга, на следующий год – еще 25 тонн гребешка. Но куда его сдавать, пока вопрос. К примеру, всего в этом году удалось продать 100 кг трепанга всем производителям вместе взятым. На выставке у нас проходят очень оживленные переговоры – за два дня более 20 встреч: пробуют, отмечают высокое качество, но торговцев не устраивает высокая цена, а потенциальные партнеры-инвесторы сразу интересуются возможностями по переработке", – рассказал генеральный директор ООО "Русская марикультура" Владимир Стоянов.

Среди проблем, сдерживающих развитие, предприниматель также обозначил недобросовестную конкуренцию со стороны поставщиков нелегальной продукции: естественно, она значительно дешевле. Петр Савчук напомнил о внедрении электронной ветеринарной сертификации, которая станет действенным инструментом в борьбе с браконьерством и контрафактом. Руководитель отдела продаж и переработки водных биоресурсов Shandong Ocean International Co., Ltd Чжо Линьлинь подтвердила растущий интерес к российской марикультуре, отметив что потребители при выборе все чаще обращают внимание на качество. И хотя у российской рыбы и морепродуктов, диких и выращенных, уже есть имидж экологически чистого и полезного товара, все же в позиционирование и продвижение надо вкладывать больше усилий, создать отдельный сегмент.

В Китае этому направлению большое внимание уделяют ведущие страны-экспортеры рыбной продукции. Поддержка экспорта в одних случаях осуществляется при непосредственном участии государства – например, экспорт Норвегии в КНР сопровождается представительством Норвежского комитета по рыбе. В других станах продвижением занимаются отраслевые объединения регионального и национального уровня. Уникальным примером государственно-частного партнерства администрации штата и рыбопромышленников является Аляскинский институт маркетинга морепродуктов (Alaska Seafood Marketing Institute). Главная задача китайского представительства американского института – это повышение экономической ценности аляскинских морепродуктов в КНР, увеличение доли рынка и популяризация американских морепродуктов среди китайских потребителей.

При этом преимущества марикультуры Дальнего Востока России очевидны и известны. Морская среда – экологически чистая, при ее грамотном использовании можно получить качественный продукт. "На данном этапе встает вопрос маркетинга: нужно по-особому таргетировать российский продукт, продвигать его пищевую ценность, что позволит продавать дороже", – согласился с китайскими коллегами Андрей Майоров. Например, российский трепанг, вкус которого не сравнимо лучше китайского, нужно позиционировать как продукт категории премиум. "Трепанг вообще можно сделать гастрономической изюминкой Приморья. Нам даже не придется продавать его в Китай, за ним будут приезжать во Владивосток", – предложил Петр Савчук.

Возвращаясь к теме инвестиций в производство марикультуры на Дальнем Востоке, заместитель руководитель Росрыболовства подчеркнул, что сейчас уникальное время для того, чтобы сделать значительный шаг вперед, как в увеличении объемов выращивания, так и в продвижении, – рынок еще формируется. "Нужно использовать возможности, которые дают территории опережающего развития, режим свободного порта и другие преференции в ДФО. Дальше будет сложнее войти в этот бизнес: обострится конкуренция, в том числе между традиционным промыслом и выращиванием, когда начнут сравнивать эффективность вылова/изъятия в тоннах на гектар", – предупредил Петр Савчук.