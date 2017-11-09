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Общество

08 ноября 2017, 14:40
Моряки ТОФ и ВМС Камбоджи проведут совместные учения и тренировки

Моряки ТОФ и ВМС Камбоджи проведут совместные учения и тренировки

7 ноября корабли Тихоокеанского флота с пятидневным неофициальным визитом зашли в камбоджийский порт Кампонгаон

В рамках неофициального захода отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" в Камбоджу предусмотрено проведение ряда совместных российско-камбоджийских мероприятий, сообщает ЕНВ.

В соответствие с планом визита, спланирована двусторонняя тренировка по вопросам пополнения запасов. Также моряки подразделений антитеррора двух стран обменяются опытом по противодействию терроризму и отработают практические навыки в ходе совместной тренировки антипиратской направленности.

Планируется, что корабли ТОФ и ВМС Камбоджи проведут учения по связи и совместному маневрированию.

Визит российских кораблей в Камбоджу продлится до 12 ноября.

Метки: Камбоджия, ТОФ

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