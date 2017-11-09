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Политика

08 ноября 2017, 13:50
Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко

Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко

Кадровое решение 8 ноября огласил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко

Первым вице-губернатором Приморского края станет Александр Костенко. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности Губернатора Андрей Тарасенко в ходе заседания Общественного экспертного совета по промышленной политике 8 ноября, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Основными темами заседания стали перспективы развития промышленности, решение существующих проблемных вопросов в отрасли. В ходе осуждения один из участников встречи, генеральный директор "ПАО  "Варяг" Евгений Леонов, предложил назначить нового вице-губернатора именно по вопросам промышленности.

"Будет такой. Первым вице-губернатором будет Александр Костенко", – ответил глава Приморья.

Напомним, первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволен по собственному желанию на этой неделе. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности Губернатора края Андрей Тарасенко.

Александр Иванович Костенко родился в Уссурийске Приморского края. Дата рождения – 28 октября 1958 года. В 1978 году начал работать в должности экономиста по материально-техническому снабжению в птицесовхозе "Родина" Михайловского района Приморского края.

  • В 1979 году он получил диплом Приморского сельскохозяйственного института по специальности "Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве".
  • В 1980 году устроился на должность зама главного бухгалтера совхоза "Надеждинский" Надеждинского района Приморского края. После службы в армии, в 1983 году, Александр Костенко стал исполняющим обязанности главного бухгалтера Приморского ССМУ "Хабаровскспецстрой" в Уссурийске. Позже вступил в должность главного бухгалтера.
  • С 1983 года по 1992 год он последовательно работал исполняющим обязанности главного бухгалтера, главным бухгалтером, замом Директора по финансам и экономике Уссурийского локомотивного завода.
  • В 1992 году он вступил в должность заместителя Директора по экономике и финансам Приморского сахарного комбината. Затем стал Первым заместителем Генерального директора АО "Приморский сахар" в Уссурийске.
  • В 1995 году получил диплом Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности "Экономика и управление".
  • С 1997 года по 2000 год Александр Костенко работал на посту Первого заместителя Главы Администрации Уссурийска и Уссурийского района.
  • В 2000 году он стал Первым заместителем Генерального директора ОАО "Приморский сахар".
  • В июне 2001 года его назначили на должность Первого зама Губернатора Приморского края.
  • В марте 2002 года он стал исполняющим обязанности Губернатора Приморского края.
  • В 2012 году вошел в команду нового Губернатора Приморского края в качестве Первого вице-губернатора, курирующего вопросы финансов, экономики, ЖКХ, тарифообразования, лицензирования и торговли, земельных и имущественных отношений.
  • В феврале 2015 г. избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва по списку партии "Единая Россия" 5 региональная группа (избирательные округа №№ 9, 10) .
  • С февраля 2015 г. – председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности.
  • В сентябре 2016 года избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва по  одномандатному избирательному округу № 6 - г. Уссурийск.
  • С октября 2016 года - председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности.
  • В ноябре 2017 годп - вновь назначен на должность Первого зама Губернатора Приморского края.

Метки: АПК

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Мнения, комментарии (1)

Миклушевовский, 8.11.2017 19:00
Тарасенко щас всех Дарькинских вернет, ведь они как никак друзья

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