Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко

Первым вице-губернатором Приморского края станет Александр Костенко. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности Губернатора Андрей Тарасенко в ходе заседания Общественного экспертного совета по промышленной политике 8 ноября, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Основными темами заседания стали перспективы развития промышленности, решение существующих проблемных вопросов в отрасли. В ходе осуждения один из участников встречи, генеральный директор "ПАО "Варяг" Евгений Леонов, предложил назначить нового вице-губернатора именно по вопросам промышленности.

"Будет такой. Первым вице-губернатором будет Александр Костенко", – ответил глава Приморья.

Напомним, первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволен по собственному желанию на этой неделе. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности Губернатора края Андрей Тарасенко.