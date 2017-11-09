Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко

Кадровое решение 8 ноября огласил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко
Первым вице-губернатором Приморского края станет Александр Костенко. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности Губернатора Андрей Тарасенко в ходе заседания Общественного экспертного совета по промышленной политике 8 ноября, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.
Основными темами заседания стали перспективы развития промышленности, решение существующих проблемных вопросов в отрасли. В ходе осуждения один из участников встречи, генеральный директор "ПАО "Варяг" Евгений Леонов, предложил назначить нового вице-губернатора именно по вопросам промышленности.
"Будет такой. Первым вице-губернатором будет Александр Костенко", – ответил глава Приморья.
Напомним, первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволен по собственному желанию на этой неделе. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности Губернатора края Андрей Тарасенко.
Александр Иванович Костенко родился в Уссурийске Приморского края. Дата рождения – 28 октября 1958 года. В 1978 году начал работать в должности экономиста по материально-техническому снабжению в птицесовхозе "Родина" Михайловского района Приморского края.
- В 1979 году он получил диплом Приморского сельскохозяйственного института по специальности "Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве".
- В 1980 году устроился на должность зама главного бухгалтера совхоза "Надеждинский" Надеждинского района Приморского края. После службы в армии, в 1983 году, Александр Костенко стал исполняющим обязанности главного бухгалтера Приморского ССМУ "Хабаровскспецстрой" в Уссурийске. Позже вступил в должность главного бухгалтера.
- С 1983 года по 1992 год он последовательно работал исполняющим обязанности главного бухгалтера, главным бухгалтером, замом Директора по финансам и экономике Уссурийского локомотивного завода.
- В 1992 году он вступил в должность заместителя Директора по экономике и финансам Приморского сахарного комбината. Затем стал Первым заместителем Генерального директора АО "Приморский сахар" в Уссурийске.
- В 1995 году получил диплом Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности "Экономика и управление".
- С 1997 года по 2000 год Александр Костенко работал на посту Первого заместителя Главы Администрации Уссурийска и Уссурийского района.
- В 2000 году он стал Первым заместителем Генерального директора ОАО "Приморский сахар".
- В июне 2001 года его назначили на должность Первого зама Губернатора Приморского края.
- В марте 2002 года он стал исполняющим обязанности Губернатора Приморского края.
- В 2012 году вошел в команду нового Губернатора Приморского края в качестве Первого вице-губернатора, курирующего вопросы финансов, экономики, ЖКХ, тарифообразования, лицензирования и торговли, земельных и имущественных отношений.
- В феврале 2015 г. избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва по списку партии "Единая Россия" 5 региональная группа (избирательные округа №№ 9, 10) .
- С февраля 2015 г. – председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности.
- В сентябре 2016 года избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 - г. Уссурийск.
- С октября 2016 года - председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности.
- В ноябре 2017 годп - вновь назначен на должность Первого зама Губернатора Приморского края.
Метки: АПК