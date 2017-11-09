Год после выборов: поддержка Трампа остается значительной, несмотря на рекордные антирейтинги

Несмотря на продолжающиеся разногласия в американских СМИ по поводу фигуры избранного год назад президента США Дональда Трампа, глава государства продолжает собирать большие и шумные толпы на публичных митингах, сообщает ЕНВ.

"Людям нравится то, что он делает, им нравится хаос, который он вызвал, - отмечают журналисты в нью-йоркском издании The Straits Times, основанном "республиканцем" Эваном Зигфридом.

"Он любим американской аудиторией за свои открытые выражения по поводу презрений к политическому истеблишменту в обеих партиях ... и к тому, что он и его коллеги обозначают политкорректностью, - отмечает профессор Корнеллского университета (Итака, штат Нью-Йорк) Гленн Альтшулер. – Это его тон – сердитый, популистский, националистический, тон жалобного ребенка".

Утверждения о возможном сговоре с Россией в ходе его избирательной кампании продолжают оставаться в центре внимания. Многие оппоненты надеются, что это разбирательство может послужит поводом для организации процедуры импичмента. На этой неделе были поданы первые обвинительные заключения по громкому делу, и, по слухам, будут и новые, возможно, в течение нескольких дней. Г-н Трамп назвал эти обвинения "охотой на ведьм", но пока не может полностью снять эту тему с сегодняшней политической повестки США.

На законодательном фронте Дональд Трамп еще не выиграл ни одной победы. Он не смог добиться у Конгресса одобрения отмены Obamacare, а в Сенате (верхней палате Конгресса) его даже не поддерживают большинство представителей Республиканской партии.

Дональд Трамп в настоящее время ведет переговоры с Конгрессом по налоговым реформам, направленным, в основном, на снижение налогов у бизнеса. Трамп не раз говорил о том, чтобы эти меры помогут развить конкуренцию в США. Демократы настаивают на том, что они не могут поддерживать сокращение налогов, поскольку это принесет пользу только богатым. Тем не менее, республиканцы надеются, что им удастся провести реформы к концу этого месяца.

Он часто подчеркивает, как правило, посредством публичных выступлений (своего предпочтительного способа общения с населением), что он придерживается своих предвыборных обещаний. "Возможно, никакая администрация не сделала больше за первые 9 месяцев, чем эта", - отметил накануне Дональд Трамп.

"Трамп начал на гораздо более низком уровне, чем любой другой президент, но он был более популярен, чем кто-либо. С тех пор он пережил то, что делает каждый президент - популярность снижается после того, как вы вступаете в должность, и вы начинаете принимать соответствующие решения", - отметил профессор политологии в Университете Джорджии Чарльз Баллок.

Дональд Трамп также столкнулся с тем, к чему он не привык, занимаясь бизнесом и являясь известной медийной личностью - с институциональным сопротивлением Конгресса и судов. "Дональд Трамп сильно изменился с момента избрания, - говорит профессор истории Х. У. Брендс - Еще в прошлом году Соединенные Штаты были незаменимой страной, краеугольным камнем системы западного альянса, сторонником демократии и индивидуальных свобод, сторонником международных решений глобальных проблем". Дональд Трамп, по его словам, снизил доверие к США со стороны других иностранных лидеров. "Германия сейчас играет ведущую роль в Европе, Китай - в Азии", - сказал он.