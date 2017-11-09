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Общество

08 ноября 2017, 12:50
Во Владивостоке прошла праздничная демонстрация в честь столетия Октябрьской Революции

Во Владивостоке прошла праздничная демонстрация в честь столетия Октябрьской Революции

Организатором выступило региональное отделение партии КПРФ

Во вторник, 7 ноября, в центре Владивостока прошло мероприятие, приуроченное событиям столетней давности. Колонна демонстрантов прошла от остановки Дальзавод до центральной площади города. Шествие закончилось митингом на Площади борцов за власть советов, сообщает ЕНВ.

В колонне были представители КПРФ, "Рот-Фронта", РРП и других левых сил. Во время шествия звучали советские песни, разбавляемые криками "ура!". Два раза колонна останавливалась, чтобы почтить память погибших за советскую власть. Для колонны была выделена автомобильная полоса на улице Светланской. Несколько комсомольцев ехали на белых лошадях. Прохожие люди реагировали вполне благосклонно, фотографируя и снимая демонстрацию.

На центральной площади под памятником началась уже следующая часть мероприятия, когда шествие перешло в митинг. Выступали партийные лидеры. На митинге присутствовали депутаты Законодательного собрания края от КПРФ. На мероприятии выступал депутат Госдумы Алексей Корниенко. Также, на митинге были депутаты нового созыва городской думы города Владивостока, в их числе, Наталья Кочугова и Геннадий Куликов. После официального окончания мероприятия часть участников шествия пошли к памятнику В.И. Ленина для возложения цветов.  

Метки: демонстрация

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