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Япония

08 ноября 2017, 14:20
Япония начала строительство новой военной базы США в Окинаве

Япония начала строительство новой военной базы США в Окинаве

Местные власти по-прежнему выступают "против"

Японское правительство в понедельник приступило к строительству дамбы, необходимой для перемещения авиабазы США в южной островной префектуре Окинава, несмотря на сопротивление региональных властей, сообщает ЕНВ.

В июле правительство префектуры Окинава подало иск против японского кабмина, пытаясь остановить перемещение авиабазы морской пехоты США Futenma. Разбирательство по делу еще не начались. "Мы продолжаем эту борьбу", - заявил накануне губернатор Окинавы Такеши Онага.

 Правительство префектуры хочет, чтобы база полностью была перемещена из Окинавы.

Напомним, согласно плану Япония-США, аэродром Futenma должен быть перемещен из переполненного жилого района Гинован на место, прилегающее к лагерю морских пехотинцев США в менее населенном прибрежном районе Хеноко в Наго.

В апреле японское правительство начало обустройство морского побережья на северной стороне планируемого участка полигона. В понедельник началась отсыпка морского дна еще на двух участках. Около 10:30 утра краны подняли мешки с измельченными камнями и опустили их в воду вокруг берега.

"Мы приступим к строительным работам, уделяя должное внимание окружающей среде. Мы хотим как можно скорее осуществить перенос авиабазы "Футенма", - отметил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Накануне около 40 граждан выступили против переноса базы США, устроив сидячую забастовку на строительной площадке. Некоторые из них говорили: "Прекратите строительство, которое разрушит природу Окинавы".

"Строительство отражает "бескомпромиссную позицию" центрального правительства, несмотря на победу в выборах в нижней палате 22 октября кандидатов, выступающих против перемещения базы в трех из четырех избирательных округов в префектуре", - отмечает японский политик Кадзуо Сенага. Он добавил, что в Японии не все так однозначно по вопросу о переносе авиабазы. "Мы не откажемся от альтернативной точки зрения, пока в стране распространены противоположные взгляды", - сказал он.

Кроме того, ранее, на строительной площадке морского побережья был обнаружен коралл, вид которого находится под угрозой исчезновения. Территориальное отделение Министерства обороны подало в октябре заявление с просьбой правительство Окинавы переместить коралл для сохранения. Правительство префектуры теперь изучает вопрос о том, разрешить ли перемещение коралла, но официальный представитель министерства обороны заявил, что нынешнее местоположение коралла не повлияет на строительные работы в море в настоящее время.

Метки: военная база, Япония

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