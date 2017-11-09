Более 800 текстильных предприятий будет построено в Китае на совместные инвестиции США и КНР

На этой неделе главы государств и компаний двух сторон подпишут соглашения в сфере экономического сотрудничества, предполагающие строительство более 800 текстильных предприятий в провинции Чжэцзян в Восточном Китае и 80 сооружений для очистки сточных вод в южной провинции Гуандун. Подписание документов состоится во время поездки президента США Дональда Трампа в Китай, сообщает ЕНВ.

На этой неделе компания по очистке сточных вод США Viroment заключит сделку на сумму 900 млн. долл. США с китайскими компаниями Guangye Guangdong Environmental Protection Industrial Group и Hangzhou Iron and Steel. "Прямо сейчас у нас в Китае нет предприятий, мы только запускаемся", - отмечает исполнительный директор Viroment Пол Кениг. "Цель нашего приезда сюда – в заключении больших контрактов ... Честно скажу, без участия Трампа мы бы не пошли на такие крупные сделки. Все взволнованы ... вы всегда можете добавить "один или несколько нулей", когда имеете дело с Китаем", - сказал Кениг.

Представители Viroment будут в числе руководителей в десятках американских компаний - от генерирующих гигантов до технологических фирм и продавцов сои – которые окажутся в совместных договорах. Американские власти надеются, что соглашения облегчат торговые споры и устранят препятствия для иностранных компаний, желающих расширить торговлю в материковом Китае.

Как отмечают эксперты, поездка Дональда Трампа в Китай позволит американским компаниям расширить долю рынка в Китае. В ходе нее будут заключены многомиллиардные сделки и состоятся громкие дебюты. Как сообщил Пол Кениг, в этом году он примет участие в еще трех поездках в Китай с текущими планами по работе с компаниями в провинции Хэбэй и крупном портовом городе Тяньцзинь, и в конечном итоге "займется всем Китаем".

Другие компании намерены подписать аналогичные соглашения во время визита. Разработчик смарт-города Digit Group планирует подписать на этой неделе сделки на сумму 4,85 млрд. долл. США, в том числе один, по строительству центра виртуальной реальности площадью 200 гектаров в восточном городе Циндао.

"Зеленая" энергетическая фирма SolarReserve готовится к работе с китайскими подрядчиками для реализации нескольких проектов в рамках исполнения пилотной программы Китая. IM Systems Group (IMSG), компания, занимающаяся разработками в области метеорологических данных, надеется подписать соглашение с Бюро управления воздушным движением Китая. Компания стремится войти на авиарынок и прогнозировать погоду и, в конечном итоге, помочь сократить время задержки рейсов.

Однако, в то время, как американские фирмы стремятся к получению доли на рынке Китая, многие из них обеспокоены дальнейшим ведением бизнеса в стране. В первую очередь, глав американских корпораций беспокоят вопросы справедливого доступа к рынку и принудительной передачи интеллектуальной собственности китайским партнерам. Президент США Дональд Трамп критиковал "несправедливую" торговую практику в Китае. В последние месяцы усилилась двусторонняя напряженность в торговле на фоне заявлений его администрации и расследований хищений интеллектуальной собственности. Так, например, в Совете по экспорту соевых бобов США рассказали, что в прошлом году Пекин предупредил о том, что американские компании, на долю которых приходится около 37% экспорта китайского урожая, "могут столкнуться с ответными мерами, если напряженность будет нарастать".

Президент и исполнительный директор компании Dais Analytic Тим Тангри отмечает, что по-прежнему "практически невозможно" вывести средства из Китая, а иностранные компании сталкиваются с "несправедливыми"условиями на рынке и ограниченной защитой интеллектуальной собственности. Однако, он выразил надежду, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин будут "смотреть в глаза" проблемам торговли, в том числе, в отношении торгового дефицита США с Китаем.

"Торговый дефицит - это не очень хорошо, мы все это знаем, - сказал Тангри. - Это нечестно, так и есть. У меня действительно есть надежда, что что-то изменится". Тем не менее, его компания имеет положительный опыт за свои восемь лет в Китае. "Водный рынок Китая огромен, - говорит Тангри. - Рост может быть невероятным, цифры могут быть просто потрясающими".