Владимир Путин отвел три года на отказ от долевого строительства

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося в конце октября, сообщает ЕНВ.

До 15 декабря совместно с Банком России и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) утвердить план по поэтапному замещению в течение трёх лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан, говорится на сайте Кремля.

Это предполагает, что теперь риски при взаимодействии с застройщиками будут нести профессиональные институты.

Долевое строительство - это продажа жилья на этапе, когда здание не достроено. Сейчас до 90% строек ведется на средства дольщиков и соинвесторов.

Также нужно будет предусмотреть повышение ответственности для губернаторов за защиту прав дольщиков и усилить административную ответственность в случаях нарушения закона должностными лицами органов, занимающихся в регионах надзором в области долевого строительства.

Еще необходимо установить порядок контроля за финансовым состоянием застройщиков, работающих с привлечением средств граждан, со стороны "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства", в том числе с использованием единой информсистемы жилищного строительства, предусмотрев отказ в приеме взносов застройщиков в компенсационный фонд при нарушении ими требований законодательства или нормативов финансовой устойчивости.

Крупные застройщики опасаются, что с рынка уйдет большинство строителей, а цены на жилье вырастут.