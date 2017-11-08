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Экономика

08 ноября 2017, 09:00
Владимир Путин отвел три года на отказ от долевого строительства

Владимир Путин отвел три года на отказ от долевого строительства

Сейчас большая часть жилья строится за счет граждан

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося в конце октября, сообщает ЕНВ.

 До 15 декабря совместно с Банком России и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) утвердить план по поэтапному замещению в течение трёх лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан, говорится на сайте Кремля.

Это предполагает, что теперь риски при взаимодействии с застройщиками будут нести профессиональные институты. 

Долевое строительство - это продажа жилья на этапе, когда здание не достроено. Сейчас до 90% строек ведется на средства дольщиков и соинвесторов.

Также нужно будет предусмотреть повышение ответственности для губернаторов за защиту прав дольщиков и усилить административную ответственность в случаях нарушения закона должностными лицами органов, занимающихся в регионах надзором в области долевого строительства.

Еще необходимо установить порядок контроля за финансовым состоянием застройщиков, работающих с привлечением средств граждан, со стороны "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства", в том числе с использованием единой информсистемы жилищного строительства, предусмотрев отказ в приеме взносов застройщиков в компенсационный фонд при нарушении ими требований законодательства или нормативов финансовой устойчивости.

Крупные застройщики опасаются, что с рынка уйдет большинство строителей, а цены на жилье вырастут.

Метки: долевое строительство, правительство

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