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Фоторепортажи

07 ноября 2017, 21:30
Закрытый показ коллекции одежды "Black Cube" прошел во Владивостоке
Закрытый показ коллекции одежды "Black Cube" прошел во Владивостоке
Закрытый показ коллекции одежды "Black Cube" прошел во Владивостоке
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Закрытый показ коллекции одежды "Black Cube" прошел во Владивостоке

Бренд KVAY провел показ одежды специально для ЦСИ "Чёрный куб"

На прошлой неделе состоялся премьерный закрытый показ новой коллекции "Black Cube". Экстравагантные женские наряды, созданные командой специалистов, сочетали в себе уникальные дизайнерские решения и фирменный стиль Центра социальных инноваций "Чёрный куб", сообщает ЕНВ.

 "Коллекция готовилась около двух месяцев, было вложено много сил и энергии, – отмечает руководитель KVAY, дизайнер Анна Хохлова. – Показ был проведен специально для ЦСИ "Чёрный куб". Выражаю огромную благодарность Центру, для меня это был первый опыт проведения показов закрытого типа. Огромное спасибо также команде фотографов и видеографов из Центра, обеспечившей поддержку мероприятия".

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" – рекламная PR-компания полного цикла, осуществляющая информационно-аналитическое и правовое сопровождение деятельности клиентов в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Центр предоставляет широкий перечень услуг в правовой, рекламной, политической, социологической, бухгалтерской, информационной, экспертно-аналитической, маркетинговой, медийной, консалтинговой, кинематографической и других сферах. Специалисты Центра имеют более десяти лет опыта в продвижении бизнеса и отдельных персон, ведении избирательных кампаний федерального, регионального и местного уровней, проведении социологических исследований и массовых мероприятий, юридическом сопровождении деятельности, защиты частных и корпоративных интересов, предоставлении других видов персональных услуг.

Дизайнерский бренд KVAY, представивший новую коллекцию на закрытом показе мод, был основан 30 марта 2009 года. В ноябре 2013 года бренд KVAY открыл эксклюзивное направление в сфере FASHION индустрии: "Kvay fashion home". Изделия торговой марки KVAY шьются на заказ, в их числе, повседневные и вечерние платья, женские классические костюмы, демисезонные и зимние пальто. За время существования бренда KVAY публично представил более 1000 уникальных образцов одежды и несколько десятков дизайнерских коллекций.

"Специально для нашего Центра была создана коллекция одежды "Black Cube", куда вошли семнадцать образов, созданных в роскошных темных тонах с оригинальным кубическим оформлением, – отмечает управляющий партнер Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева. – От прошедшего показа мы получили массу положительных эмоций. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить компании ООО "Автомир Приморье", дилеру Mitsubishi в Приморье, за предоставленную площадку для показа".

В ходе показа мод были задействованы автомобили от японской марки Mitsubishi последних моделей Pajero, Pajero Sport, Outlander, Outlander GT, ASX и др. Последние новинки автомобильного бренда доступны для жителей Приморья в дилерском центре "Автомир Приморье" (ул. Тульская, 18а). Официальный дилер оказывает услуги по продаже новых автомобилей марки Mitsubishi (Pajero, Pajero Sport, Outlander, Outlander GT, ASX, L200), запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров, trade-in, страхованию по ОСАГО и КАСКО, а также гарантийному и сервисному обслуживанию. В салоне действуют специальные кредитные программы Mitsubishi Motors Finance (от 0,9%).

Метки: Kvay, Mitsubishi, Автомир Приморье, мода, Чёрный куб

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