Закрытый показ коллекции одежды "Black Cube" прошел во Владивостоке

На прошлой неделе состоялся премьерный закрытый показ новой коллекции "Black Cube". Экстравагантные женские наряды, созданные командой специалистов, сочетали в себе уникальные дизайнерские решения и фирменный стиль Центра социальных инноваций "Чёрный куб", сообщает ЕНВ.

"Коллекция готовилась около двух месяцев, было вложено много сил и энергии, – отмечает руководитель KVAY, дизайнер Анна Хохлова. – Показ был проведен специально для ЦСИ "Чёрный куб". Выражаю огромную благодарность Центру, для меня это был первый опыт проведения показов закрытого типа. Огромное спасибо также команде фотографов и видеографов из Центра, обеспечившей поддержку мероприятия".

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" – рекламная PR-компания полного цикла, осуществляющая информационно-аналитическое и правовое сопровождение деятельности клиентов в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Центр предоставляет широкий перечень услуг в правовой, рекламной, политической, социологической, бухгалтерской, информационной, экспертно-аналитической, маркетинговой, медийной, консалтинговой, кинематографической и других сферах. Специалисты Центра имеют более десяти лет опыта в продвижении бизнеса и отдельных персон, ведении избирательных кампаний федерального, регионального и местного уровней, проведении социологических исследований и массовых мероприятий, юридическом сопровождении деятельности, защиты частных и корпоративных интересов, предоставлении других видов персональных услуг.

Дизайнерский бренд KVAY, представивший новую коллекцию на закрытом показе мод, был основан 30 марта 2009 года. В ноябре 2013 года бренд KVAY открыл эксклюзивное направление в сфере FASHION индустрии: "Kvay fashion home". Изделия торговой марки KVAY шьются на заказ, в их числе, повседневные и вечерние платья, женские классические костюмы, демисезонные и зимние пальто. За время существования бренда KVAY публично представил более 1000 уникальных образцов одежды и несколько десятков дизайнерских коллекций.

"Специально для нашего Центра была создана коллекция одежды "Black Cube", куда вошли семнадцать образов, созданных в роскошных темных тонах с оригинальным кубическим оформлением, – отмечает управляющий партнер Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева. – От прошедшего показа мы получили массу положительных эмоций. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить компании ООО "Автомир Приморье", дилеру Mitsubishi в Приморье, за предоставленную площадку для показа".

В ходе показа мод были задействованы автомобили от японской марки Mitsubishi последних моделей Pajero, Pajero Sport, Outlander, Outlander GT, ASX и др. Последние новинки автомобильного бренда доступны для жителей Приморья в дилерском центре "Автомир Приморье" (ул. Тульская, 18а). Официальный дилер оказывает услуги по продаже новых автомобилей марки Mitsubishi (Pajero, Pajero Sport, Outlander, Outlander GT, ASX, L200), запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров, trade-in, страхованию по ОСАГО и КАСКО, а также гарантийному и сервисному обслуживанию. В салоне действуют специальные кредитные программы Mitsubishi Motors Finance (от 0,9%).