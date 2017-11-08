Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

07 ноября 2017, 18:50
ЖД-вокзал Владивостока

Дополнительный пассажирский поезд будет курсировать между Владивостоком и Хабаровском под Новый год

Пассажирский поезд №221/222 до Нового года совершит два рейса

На Дальневосточной железной дороге назначен дополнительный скорый пассажирский поезд №221/222 сообщением Владивосток–Хабаровск. Маршрут введен для обеспечения перевозки пассажиров в период предновогодних праздничных дней, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД.

График следования состава рассчитан на две поездки (время московское):

Отправление

Прибытие

Станция

Дата и время

Станция

Дата и время

Владивосток

29.12.2017 в 12:10

Хабаровск

30.12.2017 в 01:10

Хабаровск

30.12.2017 в 12:32

Владивосток

31.12.2017 в 23:55

Помимо этого, составы пассажирских поездов на период новогодних праздников будут пополняться дополнительными вагонами исходя из пассажиропотока. Проездные документы на предновогодние поездки можно приобрести как во всех железнодорожных кассах, так и на сайте ОАО "РЖД" http://pass.rzd.ru.

Метки: Владивосток, ДВЖД, рейс, Хабаровск

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

МФЦ Владивостока будут дополнительно предоставлять две новые услугиМФЦ Владивостока будут дополнительно предоставлять две новые услуги
вчера, 18:10
В связи с добавлением новых услуг для работы требуются новые специалисты
Борис Кубай: Циклоны могут нацелиться на ПриморьеБорис Кубай: Циклоны могут нацелиться на Приморье
вчера, 15:10
Первый снегопад накроет регион в ближайшее время
Парашютисты-десантники Авиалесоохраны спасают амурских тигров и уссурийских оленейПарашютисты-десантники Авиалесоохраны спасают амурских тигров и уссурийских оленей
06 ноября 2017, 18:40
Пожар в заповеднике возник в результате нарушения правил пожарной безопасности населением

Последние новости

Закрытый показ коллекции одежды "Black Cube" прошел во ВладивостокеЗакрытый показ коллекции одежды "Black Cube" прошел во Владивостоке
вчера, 21:30
Бренд KVAY провел показ одежды специально для ЦСИ "Чёрный куб"
Новые возможности для развития бизнеса в Приморье дает аукционная аренда помещенийНовые возможности для развития бизнеса в Приморье дает аукционная аренда помещений
вчера, 18:00
Сразу три аукциона пройдут в разных районах Владивостока
Подать заявку в ТОР и СПВ теперь можно и в электронном вариантеПодать заявку в ТОР и СПВ теперь можно и в электронном варианте
вчера, 17:50
Помимо онлайн-заявления, у потенциальных представителей ТОР и СПВ будет возможность составить бизнес-план и финансовую модель проекта

От первого лица

Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
31.10.2017 10:00
Татьяна Варнакова: Конкурентная среда - всегда мотивация для достижения успеха
26.10.2017 12:20
Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.10.2017 14:00
В избирательном кодексе Приморья учтены интересы инвалидов 1
25.10.2017 14:30
В Приморье перед судом предстанет предполагаемый моторист-контрабандист 1
29.10.2017 18:10
Новогодние подарки ручной работы набирают популярность у приморцев 1
30.10.2017 09:00
Почти 85% жителей Дальнего Востока скорее не проголосовали бы за женщину на президентских выборах 1
01.11.2017 22:00
Цены на продукты в Приморье заставляют население есть меньше 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+