Дополнительный пассажирский поезд будет курсировать между Владивостоком и Хабаровском под Новый год

Пассажирский поезд №221/222 до Нового года совершит два рейса
На Дальневосточной железной дороге назначен дополнительный скорый пассажирский поезд №221/222 сообщением Владивосток–Хабаровск. Маршрут введен для обеспечения перевозки пассажиров в период предновогодних праздничных дней, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД.
График следования состава рассчитан на две поездки (время московское):
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Отправление
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Прибытие
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Станция
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Дата и время
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Станция
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Дата и время
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Владивосток
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29.12.2017 в 12:10
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Хабаровск
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30.12.2017 в 01:10
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Хабаровск
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30.12.2017 в 12:32
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Владивосток
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31.12.2017 в 23:55
Помимо этого, составы пассажирских поездов на период новогодних праздников будут пополняться дополнительными вагонами исходя из пассажиропотока. Проездные документы на предновогодние поездки можно приобрести как во всех железнодорожных кассах, так и на сайте ОАО "РЖД" http://pass.rzd.ru.
Метки: Владивосток, ДВЖД, рейс, Хабаровск