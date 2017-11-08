Дополнительный пассажирский поезд будет курсировать между Владивостоком и Хабаровском под Новый год

На Дальневосточной железной дороге назначен дополнительный скорый пассажирский поезд №221/222 сообщением Владивосток–Хабаровск. Маршрут введен для обеспечения перевозки пассажиров в период предновогодних праздничных дней, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД.

График следования состава рассчитан на две поездки (время московское):

Отправление Прибытие Станция Дата и время Станция Дата и время Владивосток 29.12.2017 в 12:10 Хабаровск 30.12.2017 в 01:10 Хабаровск 30.12.2017 в 12:32 Владивосток 31.12.2017 в 23:55

Помимо этого, составы пассажирских поездов на период новогодних праздников будут пополняться дополнительными вагонами исходя из пассажиропотока. Проездные документы на предновогодние поездки можно приобрести как во всех железнодорожных кассах, так и на сайте ОАО "РЖД" http://pass.rzd.ru.