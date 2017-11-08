МФЦ Владивостока будут дополнительно предоставлять две новые услуги

В отделениях МФЦ Владивостока в течение ближайших шести дней недели начнут оказывать еще две новые услуги. Эти сервисы будут иметь отношения с управлением самоходными машинами и выдачей охотничьего билета, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации г. Владивостока.



По информации администрации Владивостока, одной из услуг станет государственный приём экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста. Услуга войдет в свою силу 8 ноября. Она также предусматривает и выдачу удостоверений тракториста-машиниста.



Другим сервисом станет региональная услуга, которая формулируется как "выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца по заявлениям, поданным с использованием Федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Данная услуга войдет в свою силу с 13 ноября 2017 г.



Таким образом, за три года со времени открытия во Владивостоке первого многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) их количество выросло более чем в три раза (с 62 до 195).



В Владивостока уже обратились более миллиона заявителей, которым оказано более 630 тысяч услуг, здесь проведено более 120 тысяч консультаций, выдано более 360 тысяч документов. По мнению представителей администрации города, МФЦ Владивостока доказали свою важность и необходимость для людей.