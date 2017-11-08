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Экономика

07 ноября 2017, 18:00
Новые возможности для развития бизнеса в Приморье дает аукционная аренда помещений

Новые возможности для развития бизнеса в Приморье дает аукционная аренда помещений

Сразу три аукциона пройдут в разных районах Владивостока

20 объектов недвижимости в разных районах Владивостока будут сдаваться в аренду во время аукционов для представителей регионального предпринимательства. Для участия в аукционах, которые пройдут в период с 21 по 23 ноября, нужно подать заявку. Заявки принимаются до 17 ноября, сообщает ЕНВ.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, в аренду будут сдаваться нежилые помещения различной площади – от 8 до 530 кв. метров. Эти помещения расположены на Океанском проспекте, улицах Морозова, Фадеева, Луговой, Светланской, Бестужева, Успенского и других. Здесь можно будет разместить офисы, предприятия общепита или бытового обслуживания, магазины, спортзалы, частные детские сады, другие образовательные или медицинские учреждения.

Часть помещений расположена в жилых домах, в густо заселенных микрорайонах, что может обеспечить хороший поток клиентов. Как рассказали арендаторы здания площадью 248 кв. метров на ул. 2-й Строительной, 12а, в помещении можно разместить автосервис и другие подобные предприятия технического профиля.

Все объекты предлагаются в аренду на 5 лет. Цена зависит от площади и оценочной стоимости объектов. Так, помещение площадью 20 кв. метров на Светланской, 183 выставлено за 13,6 тыс. рублей в месяц. Ежемесячная аренда подвального помещения площадью 126 кв. м на пр. 100-летия Владивостока, 38, обойдется в 53,8 тыс. руб. (такова начальная цена).

В ходе аукциона цена на все объекты может остаться на первоначальном уровне, либо вырасти, если конкуренция окажется высокой. Аукцион проходит в аукционном зале совершенно открыто – путем поднятия карточек участниками торгов.

Особое место среди предлагаемых в аренду помещений занимают объекты Владивостокской крепости. На этот раз предпринимателям предлагают форт Поспелова на острове Русский вместе с земельным участком площадью около 63 тысяч кв. метров, Назимовскую батарею (район улицы Бархатной), укрепления на улице Лесной – также с земельным участком. Цена аренды также зависит от площади.

При этом, два объекта площадью более 240 кв. метров на улице Юмашева, 7 предлагаются в безвозмездное пользование. Предпринимателю необходимо только по итогам аукциона внести единовременную плату за право аренды. 

Целевое использование всех объектов крепости – организация культурных мероприятий, туристско-экскурсионная деятельность, музей, офис, оказание социально-бытовых услуг, деятельность в области спорта и т.д. Цена также зависит от площади объекта. Предприниматели могут заранее ознакомиться с документами и осмотреть помещения. 

Метки: аренда, аукцион

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