Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

07 ноября 2017, 17:50
Подать заявку в ТОР и СПВ теперь можно и в электронном варианте
Подать заявку в ТОР и СПВ теперь можно и в электронном варианте
Подать заявку в ТОР и СПВ теперь можно и в электронном варианте

Подать заявку в ТОР и СПВ теперь можно и в электронном варианте

Помимо онлайн-заявления, у потенциальных представителей ТОР и СПВ будет возможность составить бизнес-план и финансовую модель проекта

Корпорация развития Дальнего Востока предлагает потенциальным инвесторам онлайн-сервис подачи заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОР и СПВ на Дальнем Востоке. Новым сервисом, доступном на сайте управляющей компании, сегодня уже воспользовались инвесторы, заявив для реализации инвестиционные проекты в сфере торговли, по рыбопереработке, а также консервное производство, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Говорится, что интерактивным сервисом могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие реализовать инвестиционные проекты на Дальнем Востоке с применением преференций ТОР и СПВ. Функционально новый инструмент позволяет не только автоматически сформировать заявку утвержденной формы, но и создать бизнес-план и финансовую модель проекта на основании введенных пользователем данных.

Новый сервис является бесплатным и обеспечивает высокий уровень автоматизации, минимальный риск технической ошибки при заполнении заявления. Интеграция сервиса с системой электронного документооборота КРДВ позволит обеспечить сокращение сроков рассмотрения заявок.

Отметим, новые сервисы стали доступны благодаря работе, которая ведется КРДВ по созданию нового портала, ориентированного, главным образом, на предоставление интерактивных сервисов.

Сегодня на сайте Корпорации организовано видеонаблюдение за ходом работ по созданию необходимой инфраструктуры в ТОР и реализации инвестиционных проектов в ТОР и СПВ. "Дорожная карта" инвестора позволяет не только получить информацию о том, как стать резидентом ТОР или СПВ, но и оперативно получить информацию на интересующую тему с помощью нового сервиса "Задать вопрос".

Для справки, с момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока заключила 555 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2,4 трлн. рублей и перспективой создать более 72 тысяч рабочих мест.

Метки: заявки, СПВ, ТОР

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Новые возможности для развития бизнеса в Приморье дает аукционная аренда помещенийНовые возможности для развития бизнеса в Приморье дает аукционная аренда помещений
вчера, 18:00
Сразу три аукциона пройдут в разных районах Владивостока
Портфель средств под управлением Private Banking ВТБ в Приморье достиг 5 млрд. рублейПортфель средств под управлением Private Banking ВТБ в Приморье достиг 5 млрд. рублей
вчера, 13:10
За 4 месяца работы офиса "Прайм" во Владивостоке портфель средств под управлением Private Banking ВТБ в Приморье достиг 5 млрд. рублей
Территория свободного порта Владивосток привлекла новых инвесторовТерритория свободного порта Владивосток привлекла новых инвесторов
вчера, 13:00
К числу реализуемых на территории СПВ проектов добавились десять новых

Последние новости

Закрытый показ коллекции одежды "Black Cube" прошел во ВладивостокеЗакрытый показ коллекции одежды "Black Cube" прошел во Владивостоке
вчера, 21:30
Бренд KVAY провел показ одежды специально для ЦСИ "Чёрный куб"
Дополнительный пассажирский поезд будет курсировать между Владивостоком и Хабаровском под Новый годДополнительный пассажирский поезд будет курсировать между Владивостоком и Хабаровском под Новый год
вчера, 18:50
Пассажирский поезд №221/222 до Нового года совершит два рейса
МФЦ Владивостока будут дополнительно предоставлять две новые услугиМФЦ Владивостока будут дополнительно предоставлять две новые услуги
вчера, 18:10
В связи с добавлением новых услуг для работы требуются новые специалисты

От первого лица

Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
31.10.2017 10:00
Татьяна Варнакова: Конкурентная среда - всегда мотивация для достижения успеха
26.10.2017 12:20
Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.10.2017 14:00
В избирательном кодексе Приморья учтены интересы инвалидов 1
25.10.2017 14:30
В Приморье перед судом предстанет предполагаемый моторист-контрабандист 1
29.10.2017 18:10
Новогодние подарки ручной работы набирают популярность у приморцев 1
30.10.2017 09:00
Почти 85% жителей Дальнего Востока скорее не проголосовали бы за женщину на президентских выборах 1
01.11.2017 22:00
Цены на продукты в Приморье заставляют население есть меньше 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+