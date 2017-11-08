Подать заявку в ТОР и СПВ теперь можно и в электронном варианте

Корпорация развития Дальнего Востока предлагает потенциальным инвесторам онлайн-сервис подачи заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОР и СПВ на Дальнем Востоке. Новым сервисом, доступном на сайте управляющей компании, сегодня уже воспользовались инвесторы, заявив для реализации инвестиционные проекты в сфере торговли, по рыбопереработке, а также консервное производство, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.



Говорится, что интерактивным сервисом могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие реализовать инвестиционные проекты на Дальнем Востоке с применением преференций ТОР и СПВ. Функционально новый инструмент позволяет не только автоматически сформировать заявку утвержденной формы, но и создать бизнес-план и финансовую модель проекта на основании введенных пользователем данных.



Новый сервис является бесплатным и обеспечивает высокий уровень автоматизации, минимальный риск технической ошибки при заполнении заявления. Интеграция сервиса с системой электронного документооборота КРДВ позволит обеспечить сокращение сроков рассмотрения заявок.



Отметим, новые сервисы стали доступны благодаря работе, которая ведется КРДВ по созданию нового портала, ориентированного, главным образом, на предоставление интерактивных сервисов.



Сегодня на сайте Корпорации организовано видеонаблюдение за ходом работ по созданию необходимой инфраструктуры в ТОР и реализации инвестиционных проектов в ТОР и СПВ. "Дорожная карта" инвестора позволяет не только получить информацию о том, как стать резидентом ТОР или СПВ, но и оперативно получить информацию на интересующую тему с помощью нового сервиса "Задать вопрос".



Для справки, с момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока заключила 555 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2,4 трлн. рублей и перспективой создать более 72 тысяч рабочих мест.