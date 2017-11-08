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В мире

07 ноября 2017, 17:20
Северная Корея крайне жёстко осудила политику США

Северная Корея крайне жёстко осудила политику США

Официальные СМИ Северной Кореи посоветовали президенту Дональду Трампу "закрыть свой рот"

Северная Корея жёстко раскритиковала президента США Дональда Трампа. Одной из причин сыграло то, что военные силы США планируют учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием трех атомных авианосцев, сообщает ЕНВ.

В понедельник газета правящей партии КНДР "Корейская рабочая партийная газета" или "Нодон Синмун" опубликовала статью, которая крайне резко осудила политику администрации президента Трампа в отношении Северной Кореи. В статье говорится, что три авианосца были развернуты седьмым флотом ВМС США в районе Западной части Тихого океана.

В северокорейской газете отмечается, что США планируют военные учения с многочисленными маневрами. КНДР называет это чрезвычайно опасной ситуацией, которая может положить начало войне. Что касается азиатской поездки Дональда Трампа, то в статье говорилось, что "смешно пытаться продемонстрировать свою силу подобным образом".

"Нодон Синмун" передает, что страна готова решительно наказать провокацию Трампа своим "священным мечом" ядерного оружия. В воскресенье государственные СМИ Северной Кореи предупредили президента Трампа, чтобы тот "закрыл рот, если хочет избежать разрушения и уничтожения своей страны".

Метки: Трамп

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