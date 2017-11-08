Северная Корея крайне жёстко осудила политику США

Северная Корея жёстко раскритиковала президента США Дональда Трампа. Одной из причин сыграло то, что военные силы США планируют учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием трех атомных авианосцев, сообщает ЕНВ.

В понедельник газета правящей партии КНДР "Корейская рабочая партийная газета" или "Нодон Синмун" опубликовала статью, которая крайне резко осудила политику администрации президента Трампа в отношении Северной Кореи. В статье говорится, что три авианосца были развернуты седьмым флотом ВМС США в районе Западной части Тихого океана.

В северокорейской газете отмечается, что США планируют военные учения с многочисленными маневрами. КНДР называет это чрезвычайно опасной ситуацией, которая может положить начало войне. Что касается азиатской поездки Дональда Трампа, то в статье говорилось, что "смешно пытаться продемонстрировать свою силу подобным образом".

"Нодон Синмун" передает, что страна готова решительно наказать провокацию Трампа своим "священным мечом" ядерного оружия. В воскресенье государственные СМИ Северной Кореи предупредили президента Трампа, чтобы тот "закрыл рот, если хочет избежать разрушения и уничтожения своей страны".