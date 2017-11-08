Выборы Президента РФ – за кого проголосуют приморцы?

В марте 2018 года состоятся выборы президента России. Голосование назначено в день присоединения Крыма и Севастополя – 18 марта. Предвыборная кампания начнется уже через несколько месяцев. Собственный приблизительный рейтинг кандидатов в президенты, составили ЕНВ.



На выборах 2018 года предполагаемые кандидаты о своем желании вступить в борьбу за кресло главы страны пока официально не заявляли. Таковыми являются: коммунист Геннадий Зюганов, глава либерал-демократов Владимир Жириновский, председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.



О намерении участвовать в выборах неоднократно высказывался основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный. Однако, в Генеральной прокуратуре РФ и ЦИК подтвердили, что, согласно действующему законодательству, Навальный скорее всего не сможет стать кандидатом в президенты из-за имеющейся у него судимости по делу "Кировлеса".



Активное желание баллотироваться высказывает телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидат "против всех" и призывает проголосовать за нее всех, кто не согласен с действующим политическим режимом. Само собой, все ждут выдвижения и от действующего президента России Владимира Путина.



Некое "предварительное анкетирование по предстоящим выборам" стало популярным во всех регионах России. ЕНВ также решили выяснить рейтинг наиболее популярных кандидатур в президенты среди населения Приморского края. Путем телефонного опроса случайных респондентов, стало понятно, что на вопрос: за кого бы Вы проголосовали, если бы выборы-2018 состоялись сегодня? – более 55% потенциальных избирателей ответили "за Владимира Путина". Остальные голоса распределились следующим образом: Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову импонируют около 6% жителей Приморской столицы. Алексея Навального поддержало бы 12%. Нашла своих "избирателей" и Ксения Собчак, на данном этапе ее готовы поддержать 3% респондентов. В графе "против всех", если бы она была, свою подпись поставило бы более 11% приморцев.