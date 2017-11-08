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Политика

07 ноября 2017, 15:30
Дума города Владивостока

Депутаты приступят к формированию комиссии на замещение должности главы города Владивостока

Внеочередное заседание Гордумы состоится 7 ноября

7 ноября в 15 часов в столице Приморья состоится внеочередное заседание Думы города Владивостока. Главной повесткой дня станет проект решения Гордумы "О начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока", сообщает ЕНВ.

После принятия решения о начале формирования конкурсной комиссии, которое является первым этапом процедуры выбора главы города, об этом решении будет уведомлён врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Совместно с главой региона депутаты приступят к формированию комиссии. Согласно положению "О порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока", общее число членов комиссии составит восемь человек: четырех выберет Дума Владивостока и четырех назначит врио губернатора Приморского края. На формирование комиссии предусмотрено 20 календарных дней с момента отставки предыдущего главы. Условия конкурса на замещение вакантной должности градоначальника должны быть опубликованы в течении пяти дней, после чего будет открыт прием заявок от кандидатов.

 

Метки: Дума, комиссия, мэр

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