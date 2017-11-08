Борис Кубай: Циклоны могут нацелиться на Приморье

Три снегопада накроют Приморский край в ближайшее время. Первый из них уже ожидается в ближайшие сутки. Об этом рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, сообщает ЕНВ со ссылкой на Примгидрометцентр.



По словам заслуженного метеоролога России, как правило, именно в первой декаде ноября в Приморье отмечаются первые серьёзные снегопады: "Сейчас в средней и верхней тропосфере над территорией Дальнего Востока наметилась явная тенденция к перестройке. Если до сих пор высотная фронтальная зона ориентировалась в основном на Якутию, Хабаровский край, Магаданскую область, то в ближайшее время она может переориентироваться на Приморский край. Это означает, что все циклоны, зарождающиеся над Забайкальем и северным Китаем, могут нацелится на наш край. Первый из них пройдёт уже в ближайшие сутки. С ним будут связаны смешанные осадки: на побережье дождь, в крае — с мокрым снегом. Следующий циклон может пройти через Владивосток 10 ноября. С ним возможно более серьёзное ухудшение погоды, особенно в центральной и восточной части края, где ожидаются сильные осадки с переходом в снег, метель, гололёд и штормовой ветер. Не исключено, что третий, относительно небольшой циклон может пронестись над Приморьем в начале следующей недели, принеся с собой очередную непогоду", - пояснил Борис Кубай, добавив, что "к таким переменам погоды необходимо серьёзно подготовится и органам власти, и службам жизнеобеспечения, и населению края. Особенно тем, кто за рулём".