Совбез ООН осудил действия Мьянмы в отношении мусульманского меньшинства

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил заявление, в котором решительно осудил правительство Мьянмы за насилие в отношении мусульманского меньшинства. Мьянма резко отреагировала на это осуждение, сообщает ЕНВ.

Заявление Совета Безопасности ООН было принято в понедельник. В данном заявлении выражается серьезная обеспокоенность в связи с сообщениями о различных нарушениях прав человека, совершенных силами безопасности Мьянмы против представителей мусульманского меньшинства на западе страны.

В заявлении содержится призыв к правительству Мьянмы не допускать дальнейшего чрезмерного использования военной силы. Также требуется незамедлительно принять меры для соблюдения прав человека на этой территории.

Совбез ООН также настоятельно призывает Мьянму предоставить безусловный доступ представителям Мировой продовольственной программы, чтобы они смогли предоставлять продовольственную помощь нуждающимся.

Более 600 000 мусульман Мьянмы бежали в соседнее государство Бангладеш, так как в августе вспыхнули боевые действия между силами безопасности Мьянмы и боевиками мусульманского меньшинства.

Представитель Мьянмы в ООН Хау До Суан подверг критике это заявление, высказавшись, что оно усилит напряженность между различными этническими группами в его стране. Он добавил, что заявление не уделяет достаточного внимания усилиям правительства Мьянмы по решению проблем в штате Ракхайн. После встречи британский заместитель посла ООН Джонатан Аллен заявил, что международное сообщество выпустило "сильное и единое послание Мьянме".