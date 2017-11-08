Мощный тайфун прошёлся по странам Юго-Восточной Азии

Тайфун "Дамри" ударил по Вьетнаму в минувшие выходные, в результате чего погибло более 40 человек. Шторм вызвал наводнения и оползни, главным образом, в южной и центральной частях страны, сообщает ЕНВ.

Вьетнамское правительство заявляет, что, по меньшей мере, 49 человек погибли в результате стихии и около 20 пропали без вести. Было повреждено более 80 000 домов. Дороги в Хойане, популярном туристическом месте, известном своей исторической архитектурой, были затоплены. Туристы были вынуждены эвакуироваться на лодках.

Мировые лидеры планируют посетить саммит АТЭС в городе Дананг. Международное мероприятие стартует в пятницу. Саммит начнется в соответствии с графиком, так как в городе не было подтвержденного серьезного ущерба.