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Экономика

07 ноября 2017, 13:10
Здание Private Banking ВТБ

Портфель средств под управлением Private Banking ВТБ в Приморье достиг 5 млрд. рублей

За 4 месяца работы офиса "Прайм" во Владивостоке портфель средств под управлением Private Banking ВТБ в Приморье достиг 5 млрд. рублей

Активы VIP-клиентов ВТБ в регионе формируют около 90% портфеля физлиц всего розничного бизнеса банка в Приморье. Повышенным спросом пользуются инвестиционные продукты – портфель в данном сегменте уже достиг 825 млн. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу группы ВТБ в ДФО.  

"Мы планируем, что к концу года количество клиентов Private Banking с активами от 30 млн рублей у нас составит не менее 100 человек", - прокомментировал руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр Вялков.

Private Banking ВТБ предлагает оптимальные условия для сохранения и приумножения капитала, здесь клиенты могут воспользоваться услугами доверительного управления, финансового консультирования, брокерского обслуживания и инвестиционного страхования. ВТБ Private Banking также предоставляет консультации по налогообложению и юридическую поддержку. Кроме того, для клиентов проводятся встречи с экспертами ВТБ Капитала, которые помогают в формировании личной инвестиционной стратегии.

Офис формата "Прайм" во Владивостоке  был открыт в июне 2017 года. В отделении по ул. Мордовцева, 8 для клиентов созданы оптимальные условия для проведения деловых встреч и переговоров, работает депозитарий и собственная охраняемая парковка, что обеспечивает комфорт и полную конфиденциальность. Private Banking ВТБ ориентирован на работу с клиентами, частные активы которых составляют свыше 30 млн. рублей.

Для справки: Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. По состоянию на 30 июня 2017 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 608,9 млрд. рублей) и средствам клиентов (9 515,8 млрд. рублей). Основным акционером ВТБ является правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций. 

Метки: VIP-услуги, ВТБ, портфель

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