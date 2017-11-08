Территория свободного порта Владивосток привлекла новых инвесторов

На минувшей неделе были подписаны соглашения с компаниями, которые решили развивать пляжные территории Приморского края, строить завод по разведению рыбы, а также гостиницы, новые дома для жителей Владивостока и торгово-складские комплексы. К примеру, компания "Восход" намерена заняться добычей и первичной переработкой краба в Лазовском районе, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Создать гостиничную сеть во Владивостоке рассчитывает ООО "Крис". А компания "Терминал Авто-ВМРП" планирует на базе информационного портала создать для экспедиторов и автоперевозчиков, работающих на территории СПВ, единый центр обработки данных.

Общий объем инвестиций по соглашениям, подписанным в течение недели с 27 октября по 3 ноября, превысил 1,25 млрд. рублей. Напомним, на сегодняшний день инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток ведет 551 резидент. Проекты, реализуемые на сумму более 2,4 трлн. рублей, позволят создать более 71 400 рабочих мест.