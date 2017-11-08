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Экономика

07 ноября 2017, 12:00
AliExpress планирует сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней

AliExpress планирует сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней

Посылки будут собираться на складах компании в Китае, поэтому заказы будут отправлять не продавцы, а непосредственно AliExpress

AliExpress планирует сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней. Для этого компания будет собирать товары на собственных складах в Китае и контролировать весь процесс доставки через собственную логистическую компанию и партнеров в России. Такую модель уже применяют другие зарубежные торговые площадки, но в случае с дешевыми товарами она может привести к росту конечной цены, предупреждают конкуренты, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Коммерсантъ".

С 11 ноября китайская торговая площадка AliExpress будет доставлять товары в Россию в течение максимум десяти дней, сообщили в компании. Ускоренную доставку обеспечит логистическая компания Cainiao, которая вместе с AliExpress входит в группу Alibaba. Запуск чартерной программы поможет значительно сократить время доставки, уверен директор по развитию бизнеса Cainiao в России и странах СНГ Алекс Васильев. Сейчас заключены партнерства с крупнейшими грузовыми перевозчиками, в числе которых Почта России, а также крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo. Ведутся переговоры для расширения пула чартерных партнеров.

Кроме того, все посылки будут собираться на складах компании в Китае, поэтому заказы будут отправлять не продавцы, а непосредственно AliExpress. Такую модель решено использовать после пилотного проекта в России, где товары с местного склада отправляет Tmall (торговая площадка AliExpress, начала работу в России в сентябре). Таким образом, AliExpress будет контролировать весь процесс доставки - от отправки товара до "последней мили". Россия остается одним из самых активных рынков для AliExpress, а постоянно растущий объем продаж делает необходимым модифицирование ситуации с доставкой, констатирует директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.

При максимальном сроке в 45 дней средний показатель доставки товара с AliExpress в Россию сейчас составляет около месяца.

Доставка будет организована на собственных самолетах Почты России Ту-204-100С. Количество авиарейсов из Китая в Россию в преддверии высокого сезона увеличено, сообщили в пресс-службе Почты России. Развитие таких авиарейсов обусловлено значительным ростом почтовых отправлений от китайских интернет-магазинов в последние годы, подтверждают на Почте России: только в прошлом году объем посылок и мелких пакетов из Китая составил более 30 тыс. тонн, при этом основной пик покупок граждан приходится на ноябрь-декабрь, в период крупнейших распродаж. Подрядчиком ФГУПа выступает авиакомпания "Авиастар-Ту", которая организует обеспечение внутренних и международных рейсов Ту-204-100С, а также наземное обслуживание в аэропортах и заправку топливом.

Модель агрегации товаров в стране-отправителе уже применяется несколькими маркетплейсами, отмечает гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. Так, eBay сотрудничает с партнерами из США, Великобритании и Китая. "Контроль первой мили дает ряд преимуществ по скорости, качеству и стоимости агрегированного потока доставки. Но в случае продавцов из Китая при подавляющем количестве товаров с бесплатной доставкой при их стоимости $5–10 любое отклонение от модели неизбежно приводит к существенному удорожанию конечной цены для покупателя",- уверен господин Кретов. В любом случае от AliExpress не зависит скорость доставки от магистральных узлов Почты России до конкретных получателей, добавляет партнер Data Insight Борис Овчинников.

Метки: AliExpress, почта России

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