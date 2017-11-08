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Политика

07 ноября 2017, 11:10
Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев покинул пост

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев покинул пост

Пока исполнять обязанности первого заместителя главы региона будет Алексей Сухов

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволен по собственному желанию. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности Губернатора края Андрей Тарасенко, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров Приморского края, пока исполнять обязанности первого заместителя главы региона в рамках перераспределения полномочий будет вице-губернатор Алексей Сухов.

Отметим, Василий Усольцев курировал в Администрации Приморского края вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности долгое время входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.

Метки: АПК

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